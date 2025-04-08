Yılmaz Özdil Türkiye'ye kurulmak istenen tuzağı açıkladı! Trump'ın Erdoğan sevgisi ne anlama geliyor?

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İsrail ve ABD'nin Türkiye planını açıkladı.

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili açıklamaları siyasetin gündemine oturdu.

Trump'ın Erdoğan'la ilgili "Onu çok seviyorum o da beni çok seviyor" sözlerini Sözcü Yazar Yılmaz Özdil canlı yayında değerlendirdi.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye rekor cezası Yılmaz Özdil'i çıldırttı! Sözünü esirgemedi...

"BU SEVGİ FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR"

Özdil'in değerlendirmeleri şu şekilde:

Bu tabi sevginin bu kadar açık olması Türkiye'nin başına gelen felaketin büyüklüğünü gösteriyor. Bu iki kişi şu anda bu yayını izlerken Ege denizinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı tatbikat yapıyorlar. Şu saniyede, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin tatbikatı var. 31 Mart'ta başladı 11 Nisan'a kadar sürecek.

"CUMHURİYETE KARŞI TATBİKAT YAPILIYOR"

Çok uluslu bir tatbikat. Bu tatbikatın bu seneki önemi buradaki arkadaşların ülkeleri katılıyor. ABD ve İsrail. Bizim asrın liderimizin kankası Katar da katılıyor. Çok sevdiği Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. Fransa İngiltere ve İtalya da katılıyor. Bu tatbikat Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılıyor.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ TİCARET YOLLARINI GÜVENLİK ALTINA ALMAK"

Bu tatbikatın amacı Doğu Akdeniz'deki ticaret yollarını güvenlik altına almak. Aynı Yunanistan'a ait Dedeağaç'ta ABD'nin askeri üssü var. Bunlar hep beraber bize karşı fiilen tatbikat yapıyorlar. Doğu Akdeniz'de istikrar ve ticaret yolları için tatbikat yapıyorlar. Doğu Akdeniz'de istikrar ve ticaret dediği de ne İsrail ve ABD'nin Doğu Akdeniz'den çıkaracağı doğal gaz. Bu doğal gaza şu an fiilen tatbikata katılan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de ortak.