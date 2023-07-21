Yılmaz Özdil yandaş medyanın paçalarını tutuşturan olayı açıkladı

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li isimler ile online şekilde yaptığı toplantının sızdırılmasından sonra hükümete yakın medya organlarının bu toplantıyı tek ağızdan dile getirmesi Yılmaz Özdil’in tepkisini çekti.

Yılmaz Özdil yandaş medyanın paçalarını tutuşturan olayı açıkladı

CHP’de değişim çağrılarından sonra başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li isimlerin yaptığı online toplantının internete sızdırılmasının yankıları halen sürüyor.

Toplantının sızdırılması ile birlikte hükümete yakın olan yayın organlarının bu haberi tek ağızdan manşetlerine yansıtması ise tepki topladı.

Bu manşetlere tepki gösterenlerden birisi de Gazeteci Yılmaz Özdil oldu. Özdil tek karede 8 gazetenin ilk sayfalarını paylaştı. Paylaşılan manşetler şu şekilde oldu:

“Milliyet: Gizli Toplantıda Gizli Kayıt CHPLeaks

Sabah: Kılıçdaroğlu’na A Takımı İhaneti

Akşam: Kumpasa Kumpas

Yeni Şafak: CHP’de Zoom Cuntası

Hürriyet: Zoom Sızıntısı CHP’yi Karıştırdı

Takvim: CHP’de Son Kaset

Milat: Oğuldan Babaya Zoom Üzerinden Darbe Planı

Akit: Hain Evlat İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nu Devirmek İçin Gizli Toplantılar Düzenlemiş. Brütüs Ekrem”

Manşetleri tek karede paylaşan Yılmaz Özdil ise bu fotoğrafa, “Guguk kuşu saray rejimini iktidarda tuttu, saray medyası da guguk kuşunu muhalefetin iktidarında tutmak için çırpınıyor…” şeklinde yorum yaptı.

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