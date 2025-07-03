Yılmaz Özdil yangınlarına isyan etti. "Her yıl tekrar gafil avlanır mı kardeşim"

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil isyan etti.

Çeşme’nin İzmir’le bağı koptu, yangının kaderini rüzgar tayin ediyor… Bir ülke her yıl tekrar tekrar yanıp, her yıl tekrar tekrar gafil avlanır mı kardeşim? Gözyaşıyla söner mi? — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) July 2, 2025

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabı üzerinden giderek büyüyen İzmir yangını için "Çeşme’nin İzmir’le bağı koptu, yangının kaderini rüzgar tayin ediyor… Bir ülke her yıl tekrar tekrar yanıp, her yıl tekrar tekrar gafil avlanır mı kardeşim? Gözyaşıyla söner mi?" dedi.