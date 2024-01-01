Yılmaz Özdil yeni yılda Badem, Guguk, Liboş ve molotof burçlarının kaderini açıkladı

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Yılmaz Özdil yeni yılda Badem, Guguk, Liboş ve molotof burçlarının kaderini açıkladı
Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 2024 yılında siyasi partilerin gidişatını taktığı burç lakapları üzerinden hiciv ve mizah dolu bir dille anlattı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 2024 yılında siyasi partilerin görüşlerini ve gidişatını taktığı burç isimleriyle anlattı.

”BADEM BURCU, DÖNEK BURCU İNSANIYLA ÇOK İYİ ANLAŞIR”

Özdil, AKP’yi badem burcuna benzeterek, ”Badem burcu, dönek burcu insanıyla çok iyi anlaşır. Nereye çekersen oraya giden koyun burcu insanını pek sever. Badem burcu aslında kara bir deliğe dönüştü. Fakat Guguk burcu ve Kova burcu yeteneksiz olduğu için Jupiterin negatif etkisi bunları teğet geçmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“LİBOŞ BURÇLARI YANAR DÖNER BİR BURÇTUR”

Liberalleri Liboş burcu olarak tanımlayan Özdil, “Liboş burçları yanar döner bir burçtur. Daima iktidar burcunun kuyruğuna takılırlar” ifadelerini kullandı.

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“MOLOTOF BURCU TOMA BURCUYLA HİÇ ANLAŞAMAZ”

DEM Parti’yi Molotof burcu olarak tanımlayan Özdil, “Molotof burcu Toma burcuyla hiç anlaşamaz. Entel burcu insanını pek severler” ifadelerini kullandı.

“GUGUK BURCU YÜKSELMEMEK İÇİN UĞRAŞAN TEK BURÇTUR”

CHP’yi Guguk burcuna benzeten Özdil, “Meteorda bile hayat belirtisi olur Guguk burcunda hayat belirtisi olmaz. Yükselmemek için uğraşan tek burçtur” ifadelerini kullandı.

Özdil’in bu benzetmeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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