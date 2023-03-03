Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'

Özdil şöyle devam etti “AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım yerine AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu masada, AKP’nin Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yerine, AKP’nin Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan masada ve siz bu kadroyla AKP’nin iktidarına son verileceğini düşünüyorsunuz. Ve bir yıldır topluma buna inandırıyorlar.” dedi.

Yılmaz Özdil “Meral Hanım kalkarsa, Binali Yıldırımı oturtun masaya AKP’yi o şekilde indirin.” diyerek “Bunun mantıklı olabileceğini bu topluma inandırdılar.” ifadelerini kullandı.

Özdil “Ekmeleddin İhsanoğlu diye birini Atatürkçü diye seçmenlere dayatan kadro, bir yıldır bu topluma Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’la ortak hareket ederek, AKP’yi iktidardan indirebileceklerine bu toplumu inandırmaya çalışıyorlar. Bu toplum aslında şu anda bunun şokunu yaşıyor. Toplum kazanacağına inandırılıyor ve yarı yolda bıraktırılıyor.” dedi.