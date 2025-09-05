Yılmaz Özdil'den CHP'ye olay benzetme! Anlattıkları gündem oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in 'kayyum' olarak atanması, CHP'nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptali için görülecek davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel başkanlığına geri gelmesi ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP’nin tarihini ve parti içi muhalefeti anlattığı bugünkü yazısında CHP için çarpıcı bir benzetme yaptı. Özdil'in, "Elma kurdu CHP’nin içinde her zaman vardır, bu onun organik ve doğal olduğunun kanıtıdır" benzetmesi gündem oldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP tarihine ve parti içi muhalefet geleneğine dikkat çekti. Özdil, geçmişten günümüze CHP genel sekreterlerinin hikayelerini anlatarak parti içindeki tartışmaların ve ayrışmaların doğal olduğunu söyledi.

GENEL SEKRETERLERİN TARİHİ

Özdil yazısında, Recep Peker’den Özgür Özel’e kadar uzanan süreçte CHP genel sekreterlerinin yaşadığı gerilimleri tek tek hatırlattı. Atatürk ve İnönü dönemlerinde yaşanan krizlerden, Ecevit’in parti içindeki mücadelesine, Önder Sav’ın gizli desteklerinden Gürsel Tekin’in kayyum göreviyle gündeme gelişine kadar birçok örnek verdi.

“ELMA KURDU CHP’NİN İÇİNDEDİR”

Yılmaz Özdil, yazısında CHP için gündem olan şu benzetmeyi yaptı

"Halk arasındaki tabirle, elmanın kurdu her daim CHP’nin içindedir. Ve, doğanın döngüsü kadar doğal bir durumdur. Elma kurdu zararlı diye yaftalanır ama, aslında o elmanın ne kadar sağlıklı olduğunun kanıtıdır. Elmada kurt yoksa, kesinlikle suni gübrelidir, pestisitlidir."

"ÇOK SESLİLİK DEMOKRASİNİN GÖSTERGESİDİR"

Özdil, parti içi muhalefeti demokrasinin sağlığı için önemli bir işaret olarak nitelendirdi.

"Parti içi muhalefet de, o partinin organik, hormonsuz, pestisitsiz olduğunu gösterir. Elma kurdundan korkmayın kardeşim." diyen Özdil "Elbette verimi biraz düşürür ama hayra alamettir.” değerlendirmesi de dikkat çekti.

Özdil yazısını, CHP’nin yüz yıllık tarihine atıf yaparak, ekolojik şartlara rağmen hala dimdik ayakta durmasını, "yüz yıldır meyve vermesi"ne bağladı.

Özdil'in yazısına sosyal medyada beğeni ve yorum yağmaya devam ediyor.

