Yılmaz Özdil'den dikkat çeken ifşa! 'Sezgin Tanrıkulu geldi Atatürkçüler CHP'den uzaklaştırıldı'

Sezgin Tanrıkulu ile ilgili ifşalarda bulunan Yılmaz Özdil "Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili oldu, genel başkan yardımcısı oldu. Toplumda sevilen Atatürkçüler partiden uzaklaştırıldı" diye konuştu.

Yılmaz Özdil yaptığı son yayında CHP içinde yaşananlara ilişkin ifşalarda bulundu. Özdil'in mercek altına aldığı isim CHP'li Sezgin Tanrıkulu oldu. Yılmaz Özdil'in CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından öne çıkarıldığını söylediği ve parti ile terör örgütü ilişkilerine ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Diğer yandan Yılmaz Özdil, Tanrıkulu üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de sert dille eleştirdi.

TANRIKULU İLE BİRLİKTE PARTİDE ATATÜRKÇÜ İSİMLER UZAKLAŞTIRILDI

Yılmaz Özdil, halkın sevdiği milletvekillerinin CHP'den uzaklaştırılırken Sezgin Tanrıkulu'nun daima baş tacı edildiğini söyledi.

Özdil "Yeni CHP ile HDP arasında ilişkiyi kuran, CHP'yi HDP'le eklemlendiren, şimdiki Dem Parti oldu, CHP'nin PKK ortaklığı ile suçlanmasına neden olana kişi hep Sezgin Tanrıkulu idi" diye konuştu.

Bu yeni CHP'ye Sezgin Tanrıkulu ile birlikte aynı tarihte Özgür Özel'in giriş yaptığını söyledi. İbrahim Kaboğlu'nun da partiye aynı dönem monte edildiğini savunan Yılmaz Özdil, "Sezgin Tanrıkulu ve İbrahim Kaboğlu daha CHP'li bile değillerken CHP üyesi bile değillerken Özgür Özel ile aynı anda CHP milletvekili yapıldı. Ne tesadüf değil mi? " diye konuştu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, "PKK'lıların resmi avukatı olan Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili oldu, genel başkan yardımcısı oldu. Toplumda sevilen Atatürkçüler partiden uzaklaştırıldı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan herkesi biçerken Sezgin Tanrıkulu'nu yanına aldı. Son seçimde de PKK'nın kurulduğu Fis Köyü'ne gitti. Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim, Fis’teyim diye anons yaparak sosyal medya hesaplarından yayınladı. PKK’nın kurulduğu köy, daha ne desin adam yani. PKK'nın kurulduğu yerden seçim mesajı verdi. Özgür Özel, Kürdistancı operacının elini öperken yanında kim vardı? El öpme işini kim organize etmişti? Sezgin Tanrıkulu" diye konuştu.