Yılmaz Özdil'den Gabar petrolü çıkışı! '128 bininci defa buldular, petrolü terörle pazarlayacaklar'

Yılmaz Özdil SÖZCÜ TV'de katıldığı programda iktidarın Gabar'da petrol bulmasını "23 yılda 128 bininci defa buldular. Habire Gabar'da petrol buluyorlar." sözleri ile yorumladı. Yılmaz Özdil petrol kuyularının isimlerinin şehit isimleri olduğunu hatırlattı.

Yılmaz Özdil, AKP iktidarının Gabar'da petrol bulunduğunu açıklamasının başlayan tartışmalara dahil oldu.

"PETROLÜ TERÖRLE PAZARLAYACAKLAR"

Yılmaz Özdil, Gabar petrolünün neden gündeme geldiğini yorumladığı açıklamasında "Gabar petrolü 23 yılda 128 bininci defa buldular. Habire Gabar'da petrol buluyorlar. Suudi Arabistan'dan daha kaliteli olduğunu söylüyorlar. Bu açılıma bağlayacaklar bunu. Bakın açılım oldu terör olmadı bölgede kaynaklar fışkırıyor diye. Bununla beraber köpürtmek istiyorlar. Gabar'da petrol evet var ama köpürttükleri kadar olmadığını görüyoruz ya da benzerini Karadeniz gazında da söylemişlerdi. Bakın şimdi gaz falan unutuldu Gabar petrolüne odaklanıyorlar çünkü Gabar petrolünü terörle pazarlayacaklar." diye konuştu.