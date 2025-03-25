Yılmaz Özdil’den gündem olacak ‘İmamoğlu’ çıkışı

Geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den flaş bir yorum geldi. Özdil, 10 gün sonra CHP’de yapılacak olan kurultayı hatırlatarak, “Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar gerekir, bu heyecanı diri tutabilmek, filizlenen umudu büyütebilmek Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayda CHP genel başkanı yapılmalı” ifadelerini kullandı.

ÖZDİL: EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLMELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye kayyum atanma riskine karşın 6 Nisan’da kurultay kararı almıştı. Kurultaya ilişkin ise Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den olay bir yazı geldi. Özdil, tutuklanan İmamoğlu’nun kurultayda aday gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, “ Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınmalı tutulan Ekrem İmamoğlu on gün sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda CHP genel başkanı seçilmeli. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar gerekir, bu heyecanı diri tutabilmek, filizlenen umudu büyütebilmek Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultayda CHP genel başkanı yapılmalı” dedi.

İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yapılmıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldığını açıklamıştı. İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.