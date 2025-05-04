Yılmaz Özdil’den gündemi sallayacak paylaşım! Çok konuşulacak ifadeler…

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Yılmaz Özdil’den gündemi sallayacak paylaşım! Çok konuşulacak ifadeler…

Gazeteci Yılmaz Özdil, Özgür Özel’e yapılan saldırı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırının ardından Özel’e seslenerek bir paylaşımda bulundu.

“HARAM YEME, YUMRUK YE, VARSIN VURSUNLAR, DERT ETME…"

X platformundan paylaşım yapan Özdil,

“Haram yeme, yumruk ye, varsın vursunlar, dert etme…

Yetim hakkı yememişsin, kul hakkı yememişsin, yumruk yemişsin, yediğin yumruk olsun, şiddet acıtmaz bizi, vicdan yarası acıtır, canını sıkma" ifadelerini kullandı.

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