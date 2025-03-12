Yılmaz Özdil'den Halk TV krizini tırmandıracak yorum

Halk TV’nin YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’nın konuk olduğu bir röportajın ardından önce Serpil Yılmaz, ardından Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan, kanal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Halk TV'de yaşanan bu krizin ardından Yılmaz Özdil'den yeni bir kriz başlatacak, dikkat çeken açıklamalar geldi.

"PARTİDEN MAAŞA BAĞLANAN, SÖZDE MUHALİF TİPLER"

Sosyal medyadaki X hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil "Partiden maaşa bağlanan, belediyelerden para alan sözde muhalif tiplerin, birbirlerine etik gazetecilik dersi vermesi, bir yandan gülünç, bir yandan hazin." ifadelerini kullandı.

Partiden maaşa bağlanan, belediyelerden para alan sözde muhalif tiplerin, birbirlerine etik gazetecilik dersi vermesi, bir yandan gülünç, bir yandan hazin. — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) March 11, 2025

"İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYEN GAZETECİLER, MANSUR YAVAŞ'I KARALIYOR"

Youtube hesabından da CHP içindeki adaylık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Özdil, "İmamoğlu’nu destekleyen gazeteci arkadaşlar var, bunların çoğu aparat! Bunlar İmamoğlu’nu desteklerken dikkat edin aynı cümlenin sonunda Mansur Yavaş’ı eleştiriyorlar, karalıyorlar. Bu niye? Israrla söylüyorum, İmamoğlu nasıl olsa yasaklanacak diye düşünüp, Mansur Yavaş’ı da nefret ettirerek partiden tasfiye etmek istiyorlar. Böylece Özgür Özel’i cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorlar. Bunu ısrarla söylüyorum İmamoğlu’nu destekliyorsan destekle, Mansur Yavaş’a neden küfrediyorsun? Partiden gitsin diye!" şeklinde konuştu.