Yılmaz Özdil’den iktidarın hocalarına 'Öcalan' sorusu! Bu soruyu kim cevaplayabilecek?

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Yılmaz Özdil’den iktidarın hocalarına 'Öcalan' sorusu! Bu soruyu kim cevaplayabilecek?

Gazeteci Yılmaz Özdil, Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve bebek katili Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısıyla devam eden ve “barış görüşmeleri” olarak adlandırılan sürece, cevaplanması zor bir soru ile tepki gösterdi.

DEM Parti heyetinin kanlı PKK örgütünün kurucusu terörist Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra beklenen çağrı metni okundu. Okunan metinde Öcalan, PKK'nın silah bırakmasını istedi. Bebek katili, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve bebek katilinin kurduğu PKK örgütüne "silah bırakın" çağrısı ile devam eden sürece Gazeteci Yılmaz Özdil tepki gösterdi.

On binlerce askerin PKK örgütü tarafından şehit edilmesi sonrası gözü yaşlı anneler, çocuklar, eşler yakınlarını kaybetti.

"ŞEHİTLERİN KUL HAKKINI YEMEK, ORUCU BOZAR MI?”

Özdil, bebek katili Öcalan ile devam eden barış sürecine ramazan ayı dolayısıyla herkesin merak ettiği o soruyu sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, “Bu ramazanda cevabını merak ettiğimiz soru… Şehitlerin kul hakkını yemek, orucu bozar mı?” dedi.

Öte yandan Yılmaz Özdil, yaptığı bir diğer paylaşımda ise, iktidarın gazeteci ve siyasilere yaptığı gözaltı ve tutuklamalara vurgu yaparak, “Bakalım Apo’ya hakaretten ilk kimi tutuklayacaklar” dedi.

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