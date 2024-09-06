Yılmaz Özdil'den kayıp Narin'le ilgili çarpıcı yorum

Diyarbakır’da kaybolan Narin, tüm Türkiye'yi derinden etkileyen bir olay haline geldi.

Arama çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, toplumun birçok kesiminden de konuya dair tepkiler ve yorumlar gelmeye devam ediyor.

Narin’in kayboluşu, yalnızca ailesi ve yakın çevresini değil, tüm ülkede geniş bir yankı uyandırdı.

Arama faaliyetlerine yerel güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gruplar da destek veriyor.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu olay, çeşitli mecralarda farklı yorum ve spekülasyonlara yol açtı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Diyarbakır'da kaybolan Narin'le ilgili çarpıcı yorum yaptı.

"SUÇLULAR KORUNUYOR"

Özdil'in Narin'le ilgili açıklaması şu şekilde:

“42 yıllık gazeteciyim, mesleğe de polis muhabiri olarak başlamış biri olarak açık söylüyorum, eğer böyle bir vakada kayıp kişi ya da suçlular 2 haftadır bulunamıyorsa bunun tek izahı vardır:

Suçlular korunuyordur.”

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