Yılmaz Özdil'den merak edilen YouTube kararı! "Ölümle yüz yüze gelince...

Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren ve bir süre tedavi gören Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, sağlığına kavuştuktan sonra iki yıl ara verdiği Sözcü Gazetesi'ne yazıları ile geri dönme kararı almıştı. Özdil köşe yazılarına geri döneceğini duyururken SZC Televizyonu'na program yapacağını da söyledi.

Öte yandan Özdil'i takip edenlerin en çok merak ettiği sorulardan birini de yanıtladı. Özdil köşe yazılarına başladıktan sonra YouTube yayınlarına ara vermeden devam edeceğini de duyurdu.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası yeniden gündem yazılarına dönüş kararı alan Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aldığı kararı ve yazılarına ve programlarına başlayacağı tarihi açıkladı.

İŞTE ÖZDİL'İN O PAYLAŞIMI...

Sınırlarda yaşamayı çok severim bu sefer sınırı fazlasıyla geçtik kalp krizi geçirdik biliyorsunuz kalbimde beş tane stent var bu tür hayati sorunlarla karşılaşınca ölümle yüz yüze gelince önünüzde iki tane seçenek oluyor ya diyorsunuz ki bana ayrılan süre azaldı artık sadece kendimle ilgileneyim ya da diyorsunuz ki bana ayrılan süre azalmış memleket için artık daha fazla ne yapabilirim ben ikincisini tercih ettim bu kapsamda iki yıl aradan sonra yeniden Sözcü Gazetesi'nde yazmaya başlıyorum, haftada bir günde SZC Televizyonu'nda program yapıcam ama bu duyulduktan sonra en çok sorulan soru şu oldu YouTube'u bırakıyor musun? Hayır, dünyanın en büyük ailesi YouTube'u asla bırakmıyorum 11 Mart Salı günü yani Sözcü'de ilk yazımın çıkacağı gün eş zamanlı olarak yeniden YouTube yayınlarıma başlıyorum. 11 Mart 2025 salı sabahı YouTube yayınlarıma başlıyorum. Direksiyondaysanız kenara çekin boşverin işe biraz geç gidin, yarın sabah görüşmek üzere eyvallah