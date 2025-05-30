Yılmaz Özdil'den ortalığı birbirine katacak CHP açıklaması!

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Yılmaz Özdil, kurultay iptali meselesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'i adaylık sürecinde desteklemediğine dikkat çeken Özdil, "CHP ise Özgür Özel'i seçti ve son kurultayda da İsmet İnönü'den fazla oy aldı. CHP'yi Özgür Özel'in elinden almaya kalkarlarsa, ben giderim CHP'nin kapısında nöbet tutarım!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal davasının ikinci duruşması geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, davayı 30 Haziran tarihine erteleyerek, bir sonraki duruşmanın tahkikat celsesi olarak yapılmasına hükmetti.

KURULTAYIN İPTALİ TALEP EDİLİYOR

Dava, CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal tarafından, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılmıştı.

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ertelemişti.

KILIÇDAROĞLU DÖNEBİLİR

Tutanakta "CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve önceki Parti Meclisi ile önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin talep edildiğine ilişkin bir dava olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ismi ilk kez dava kapsamında resmi tutanaklarda yer aldı.