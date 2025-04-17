Yılmaz Özdil'den Rasim Ozan Kütahyalı soruşturması için sert tepki

Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacağı yönündeki iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılmasını Yılmaz Özdil kendi tarzında yorumladı.

'İKTİDAR YANDAŞI DİYE SIRTI SIVAZLANAN..."

Özdil paylaşımında "İktidar nihayet yalan haberin ve iktidar yandaşı diye sırtı sıvazlanan meczup gazetecilerin, iktidarın başına ne işler açabileceğini gördü, umarım kalıcı bir farkındalık olur" dedi.

İktidar nihayet yalan haberin ve iktidar yandaşı diye sırtı sıvazlanan meczup gazetecilerin, iktidarın başına ne işler açabileceğini gördü, umarım kalıcı bir farkındalık olur — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) April 16, 2025

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerine yaptığı CHP’ye ve bazı belediyelerine kayyum atanacağı paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." demişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma