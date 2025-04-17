Yılmaz Özdil'den Rasim Ozan Kütahyalı soruşturması için sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'den Rasim Ozan Kütahyalı soruşturması için sert tepki

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı açıklamalar sonrasında hakkında başlatılan soruşturmaya Gazeteci Yılmaz Özdil'den yorum geldi.

Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacağı yönündeki iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılmasını Yılmaz Özdil kendi tarzında yorumladı.

yilmazozdilhaberiha.jpg

'İKTİDAR YANDAŞI DİYE SIRTI SIVAZLANAN..."

Özdil paylaşımında "İktidar nihayet yalan haberin ve iktidar yandaşı diye sırtı sıvazlanan meczup gazetecilerin, iktidarın başına ne işler açabileceğini gördü, umarım kalıcı bir farkındalık olur" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medya hesabı üzerine yaptığı CHP’ye ve bazı belediyelerine kayyum atanacağı paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu paylaşımlarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." demişti.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturmaRasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

İlgili Haberler
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Bozuk Yumurtayı Anlamanın 3 Kolay Yolu
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Bozuk Yumurtayı Anlamanın 3 Kolay Yolu
Son Haberler
Bayern Münih ve Arsenal yarı finalde
Bayern Münih ve Arsenal yarı finalde
Ece Üner'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tek kelimelik yorum
Ece Üner'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya tek kelimelik yorum
Diğer aile fertleri battaniyeye atlayarak kurtulmuşlar! Yangında 2 çocuk can vermişti
Diğer aile fertleri battaniyeye atlayarak kurtulmuşlar! Yangında 2 çocuk can vermişti
İmamoğlu’nun faturası AKP’ye ağır oldu! Anket sonuçları Saray'ı derin sessizliğe boğdu
İmamoğlu’nun faturası AKP’ye ağır oldu! Anket sonuçları Saray'ı derin sessizliğe boğdu
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Bozuk Yumurtayı Anlamanın 3 Kolay Yolu
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Bozuk Yumurtayı Anlamanın 3 Kolay Yolu