Yılmaz Özdil’den şaşırtan Özgür Özel yorumu: Yanlış düşündüğümü anladım

Sözlerine “Liderlik vasıfları Buket Aydın tarafından keşfedilen Özgür Özel'e yandaş medya alkışları devam ediyor” diye başlayan gazeteci Yılmaz Özdil “Tıpkı Buket Aydın gibi diğer duayen gazeteciler Abdülkadir Selvi, Fehmi Koru ve Okan Müderrisoğlu’ndan sonra sonra Ahmet Hakan da tam bir lider diye yazdı. Özgür Özel'in tam bir lider olduğunu açıkladı: ‘Genel başkandı şimdi tam bir lider oldu’ diye yazdı” diye devam etti.

Ahmet Hakan’ın 11 Mayıs tarihli “Özgür Özel’in hal ve gidişi: Genel başkandı tam bir lider oldu” başlıklı yazısındaki başlığın kendisine tanıdık geldiğini, bunun üzerine arşivine baktığını ve aradığını arşivde bulduğunu belirten Özdil “2010 yılıydı, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçildiği dönemdi. Guguk Kuşu Operasyonu’yla Atatürkçüleri partiden atıp onların yerine CHP ile alakası bile olmayan tipleri, böyle ikinci cumhuriyetçileri, PKK sempatizanlarına filan doldurdukları dönemdi. Sayın yandaş medyamız da tıpkı şimdiki gibi basınç başlamıştı; basında basınç başlamıştı. ‘Genel Başkandı şimdi lider oldu’ manşetleri atılıyordu Kılıçdaroğlu için. İlk seçimde en az %50 ile iktidar olacağı yazılıyordu” diye konuştu.

O dönemlerde Ahmet Hakan’ın “Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun” diye yazdığını hatırlatan Özdil, “Kemal'in lider oluşu yeni bir diriliştir, çok mutluyum” diye yazmıştı. 5 Kasım 2010 tarihli yazısı hala internette duruyor, isteyen açar okur. ‘Kemal'in Lider oluşu yeni bir diriliştir. CHP'de ne olmasını istediysem fazlası oldu. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun” diye yazmıştı. CHP kadroları hiç merak etmiyordu AKP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu niye alkışlıyor diye. E niye alkışladıklarını geride kalan 14 yılda hepimiz yaşayarak gördük” dedi.

"AKP GAZETECİLERİ, CHP'NİN ÇOK BAŞARILI OLMASINI İSTİYORLAR"

Gazeteci Özdil, geçmişe yönelik hatırlatmalarından sonra şimdilerde de aynı senaryonun oyuna konulduğunu, aynı gazetelerin, aynı cümlelerle bu sefer Özel’i parlatmaya çalıştığının altını çizerek “Liderlik vasıfları te yıllar önce duayen gazeteci Buket Aydın tarafından keşfedilen Özgür Özel'in liderlik vasıflarını alkışlıyorlar, ‘Tam bir lider’ diyorlar. Kim bunu diyenler AKP gazetecileri, CHP'nin çok başarılı olmasını istiyorlar yani…” ifadelerini kullandı.

Özdil daha önce yayınladığı videoların birinde “Kozmetik Genel Başkan” lakabını taktığı ve 31 Mart seçimlerinden sonra sürekli olarak eleştiri oklarını yönelttiği CHP Lideri hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel’in CHP tarihindeki en zayıf genel başkan olduğunu düşündüğünü belirten Özdil “Duayen gazetecilerin yorumlarını okuyunca yanlış düşündüğümü anladım. Özgür Özel'in gerçek bir lider olduğuna ben şahsen ikna oldum. Zaten ikna olunmayacak gibi de değil” dedi.

"EMİNİM SİZİN DE AKLINIZA YATMIŞTIR"

Özel’in “Eurovision’a katılacağız, Eurovision’ı kazanacağız” açıklamalarında bulunduğu Uşak mitinginde “İktidar olacağız. Milli Takımı da dünya şampiyonu yapacağız. Dünya Kupası kazanacağız” demeçlerini gündemine taşıyan Özdil, Özel’in Uşak'tan önce gerçekleştirdiği Afyon mitingindeki konuşmaları hakkında bir hayli dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Özel’in Afyon mitinginde sarfettiği “Avrupa Birliği’ne gireceğiz. Vizeyi filan boş verin, bütün Avrupa'da vizesiz gezeceğiz” sözlerini hatırlatan Özdil “Avrupa Birliği bu milyonlarca Suriyeli, Afgan, kaçak mültecileri, aman Avrupa'ya gitmesin diye Türkiye'ye para ödeyecek, biz de bu kaçak mültecilere şu an yaptığımız gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Parayı bastıran her millete vatandaşlık satacağız sonra bizi Avrupa Birliğine alacaklar. bu milyonlarca kaçak Suriyeliler, Afganlar filan hepsi Avrupa Birliği vatandaşı olacak öyle mi? Özgür Özel'in müjdelediği ve benim de İkna olduğum proje işte bu. Eminim sizin de aklınıza yatmıştır” ifadelerini kullandı.