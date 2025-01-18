Yılmaz Özdil'den sosyal medyada ilk paylaşım geldi

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil geçtiğimiz gün kalp krizi geçirmişti. Tedavisi devam eden Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi. Yılmaz Özdil’e sonrasında da iki saatlik bir operasyon yapıldı.

Ünlü gazetecinin bugün damarı da açıldı ve stent takıldı.

Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Özdil tedavisi devam ederken takipçileri ile bir mesaj paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz Özdil, Teğmenleri hatırlatan Özdil, “Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun” ifadelerini kullandı.