Yılmaz Özdil'den sosyal medyada ilk paylaşım geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'den sosyal medyada ilk paylaşım geldi

Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmiş hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda kalan Özdil'e stent takıldı. Özdil'den ilk paylaşım geldi.

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil geçtiğimiz gün kalp krizi geçirmişti. Tedavisi devam eden Özdil'in kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi. Yılmaz Özdil’e sonrasında da iki saatlik bir operasyon yapıldı.

Ünlü gazetecinin bugün damarı da açıldı ve stent takıldı.

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Özdil tedavisi devam ederken takipçileri ile bir mesaj paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz Özdil, Teğmenleri hatırlatan Özdil, “Kriz geçirmiş, beş stent takılmış, hasarlı bir kalbim var, bu kalp teğmen Ebru’ya feda olsun” ifadelerini kullandı.

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