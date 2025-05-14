Yılmaz Özdil’den Süleyman Soylu’ya olay çıkış! Öyle bir benzetme yaptı ki...

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil, 'ülkeyi yönetenlere duyulan güven' konusunda İçişleri Bakanlığı makamında oturan isimleri değerlendirirken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için 'meddah gibi adam' söyleminde bulundu.

ÖZDİL’DEN MEDDAH ÇIKIŞI

Sözcü TV canlı yayınında gündemi değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, 'ülkeyi yönetenlere duyulan güven' konusunda çarpıcı söylemlerde bulundu. Özdil, geçmiş dönemde İçişleri Bakanlığı makamında olan isimleri yorumladı. Özdil, Süleyman Soylu’ya değindiği esnada 'meddah gibi adam' çıkışında bulunması dikkat çekti.

“BANA BİLE PKK'LI DEDİ BU ADAM”

Özdil, “Süleyman Soylu meddah gibi adam. Bu inanılmaz... Daha önce Tayyip Erdoğan'a da 'ben bunun hurdasını çıkaracağım' demişti. Mansur Yavaş'a terörist demişti. Soylu İçişleri Bakanıyken bana PKK'lı dedi ya... Ya benim devlet övünç madalyam var. Üstün cesaret feragat madalyam var. Bana bile PKK'lı dedi bu adam” ifadelerini kullandı.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

Süleyman Soylu, Özdil için söylediği sözler ise şu şekildeydi:

“Yıllar sonra, üç ay önce üstlendiğimiz Belbuka Üst Bölgesi sadece PKK’nın değil, PKK yardakçıları Yılmaz Özdil ve medya faresinin de psikolojisini bozmuş anlaşılan… Bizim köyde şöyle söylerler; İt ürür kervan yürür”