Yılmaz Özdil'den takipçilerine mesaj. YouTube'a geri döneceği tarihi açıkladı

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrasında sağlık durumu hakkında ilk paylaşımını yaptı.
Damarlarına 5 stent takıldığını belirten Özdil, ihracı istenen teğmen Ebru Eroğlu'nu da anmıştı.
Özdil'den takipçilerine yeni bir mesaj geldi. Özdil, yaptığı son paylaşımda "Yarın sabah saat 8’de YouTube adresimdeyim" dedi.
Yılmaz Özdil'den sosyal medyada ilk paylaşım geldi
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'in 14 Ocak Salı günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme