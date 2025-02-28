Yılmaz Özdil'den Ümit Özdağ paylaşımı 'Tutuklanmasının bir ön sipariş olduğu kanıtlandı'

Gazeteci Yılmaz Özdil, örgüt lideri Öcalan’ın canlı yayında okunan silah bırakma çağrısını “Irak Kürdistan'ı birinci çinko, Suriye Kürdistan'ı ikinci çinko, Türk milletinin gözünün içine baka baka tombala'nın canlı yayınını izlettiler” sözleri ile özetlemişti.

Yılmaz Özdil'den ardı ardına açıklamalar gelmeye devam etti. Yılmaz Özdil "Profesör Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının aslında bir “ön sipariş” olduğu kanıtlanmış oldu" dedi.

Profesör Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının aslında bir “ön sipariş” olduğu kanıtlanmış oldu — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) February 27, 2025

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin startını verdiği açılım hakkında "Türk Milletine söz veriyorum. Türk Milleti’nin yüzünü kızartacak, Türk devletine diz çökertecek, şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek SÜRECİ baltalayacağım." açıklamasını yapmıştı.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Yılmaz Özdil, Öcalan'ın çağrısına ilişkin yapılan muhalefet açıklamalarına da sert eleştiri getirdi. Özdil "Muhalif ekranlarda Akp karşıtı kisvesiyle boy gösteren sözde muhaliflerin aslında alenen “ikinci cumhuriyetçi” oldukları kabak gibi açığa çıktı." diye yazdı.