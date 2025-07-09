Yılmaz Özdil'in son açıklaması gündeme bomba gibi düştü! 'CHP'nin kapatılmasına giden sürecin kapısı açıldı'

Sözcü Televizyonu'nun karartılmasının da sürecin bir parçası olduğunu söyleyen Yılmaz Özdil "Cumhuriyet Halk Partisi'ni topyekün imha edilmesi ile karşı karşıyayız. Bu iş büyükşehir belediye başkanları ile de kalmayacak. Milletvekillerine kadar gidecek. Daha sonra CHP'nin kapatılmasına kadar gidebilecek bir sürecin kapısı açıldı. Bu tehdide karşı demokratik ve hukuki pozisyon almak gerekiyor." diye konuştu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonların CHP'nin kapatılmasına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.

"SÖZCÜ TELEVİZYONUNA YÖNELİK KARARTMA BİR SEMPTOM"

Sözcü TV’ye uygulanan yayın yasağını da bu sürecin bir parçası olarak değerlendiren Özdil, yaşananları "demokrasiye ve hukuka karşı bir tehdit" olarak yorumladı. Basının susturulmasının artık eski etkiyi yaratmadığını belirterek, dijital çağda 65 milyon cep telefonunun 65 milyon ekran anlamına geldiğini ifade etti.

"AMAÇ ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK YARATMAK"

Yapılanların bir toplumsal psikoloji operasyonu olduğunu savunan Özdil, "Acı çektirerek öğrenilmiş çaresizliği topluma empoze etmeye çalışıyorlar" dedi. "Sizi kapatırız, belediye başkanınızı görevden alırız, hiçbir şey yapamazsınız" mesajı verildiğini söyledi.

"BU ÜÇÜNCÜ DÖNÜŞÜM SÜRECİ"

Özdil, yaşananları Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle karşılaştırarak, Balyoz ve Ergenekon süreçlerini hatırlattı. İlk büyük dönüşümün bu kumpaslarla başladığını, ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ikinci bir aşamaya geçildiğini dile getirdi. Şimdi ise üçüncü bir sürecin başlatıldığını ifade etti.

"FETÖ DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ, HERKES AYNI ÇUVALA KONUYOR"

Darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’larla yaşanan hak ihlallerine değinen Özdil, o dönemde kimsenin ses çıkaramadığını, herkesin “FETÖ'cü” yaftasıyla aynı kategoriye alındığını söyledi. Bugün de benzer bir sistematik baskının sürdüğünü ve muhalefetin benzer bir akıbetle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"CHP’YE YÖNELİK SİSTEMLİ BİR İMHA POLİTİKASI VAR"

Özdil, CHP’nin sadece bir muhalefet partisi ya da birinci parti olduğu için değil, Türkiye'nin kurucu değerlerini ve ortalama demokrasiyi temsil ettiği için hedef alındığını vurguladı. Partiye yönelik imha sürecinin 2010 yılından bu yana sürdüğünü ve bunun tarihsel olarak daha önce de denendiğini söyledi.

"TÜM MUHALEFET SUSTURULMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Sözcü TV’nin kapatılması, diğer medya kuruluşlarına yönelik baskılar ve muhalif figürlerin hedef alınmasının bu sürecin yalnızca küçük bir parçası olduğunu ifade eden Özdil, bu sürecin sonunda partinin kapatılmasının amaçlandığını öne sürdü.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ 100 YILLIK SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

CHP’nin kuruluş misyonuna dikkat çeken Özdil, "Bu parti Montrö'de, Lozan'da, 1 Mart tezkeresinde vardı. Türkiye’nin emperyalizme karşı tek kalesidir" dedi. Bugün gelinen noktada, partinin topyekûn imha edilmek istendiğini belirterek, bunun sadece CHP'yi değil, Türkiye'nin geleceğini de ilgilendirdiğini vurguladı.

"YAZ BİTMEDEN TÜRKİYE BİTMESİN"

Konuşmasının sonunda, yaşanan gelişmelerin bireysel mağduriyetlerin ötesinde, tüm ülkeyi ilgilendiren bir tehdide işaret ettiğini dile getiren Yılmaz Özdil, "Yaz ne zaman biter bilmiyorum ama umarım yaz bitmeden Türkiye bitmez" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.