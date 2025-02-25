Yılmaz Özdil'in yeni adresi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'in yeni adresi belli oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil'in 2023 yılında ayrıldığı Sözcü'ye geri döneceğini İsmail Saymaz açıkladı. Özdil bir süredir sadece YouTube üzerinden yayın yapıyordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil'in 2023 yılında ayrıldığı Sözcü'ye geri döneceğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.

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Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."

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