Yılmaz Özdil'in yeni adresi belli oldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil'in 2023 yılında ayrıldığı Sözcü'ye geri döneceğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in önümüzdeki aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.

Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek.

Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 25, 2025

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Ünlü gazeteci Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi!

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."

Yılmaz Özdil'den takipçilerine mesaj. YouTube'a geri döneceği tarihi açıkladı