Yılmaz Özdil’in yorumu: Erdoğan’ı Nobel’e aday gösterse Altaylı şimdi Silivri’de olmazdı!

Yılmaz Özdil, youtube kanalındaki konuşmasının ilgili bölümünde şöyle konuştu:

“Herkes biliyor ki Fatih Altaylı'nın hedef haline getirilmesi, sosyal medyada linç edilmesi ve neticede tutuklanmasına sebep olunması aslında Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili...

Fatih Altaylı, youtube'da en başarılı gazeteci... Youtube'da 1,5 milyondan fazla abonesi var; en fazla teveccühü o görüyor, en çok o izleniyor... Susturamayacaklarını biliyorlar ama hiç

olmazsa belki korkuturuz diye bunu yaptılar. Fatih Altaylı, asrın liderimizi, eskiden yaptığı gibi Nobel'e aday gösterseydi şu anda eskisi gibi Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazmaya, yandaş

televizyonlarda program yapmaya devam ederdi.

Yapmadığı için her yerden işten atıldı, kapılar kapandı, youtube'da yayıncılığa başlamak zorunda kaldı.

Asrın liderimizi Nobel'e aday göstermek yerine Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığına

aday gösterince işte bunlar oldu. Söylediklerinde hakaret filan yok, herkes biliyor, bütün saygın hukukçular da aynı şeyi söylüyor. Hakaret olduğunu varsaysak bile, ilgili kanuna göre bu işin yatarı yok yani tutuklanması için sebep yok ama “Madem Ekrem İmamoğlu'nu bu kadar seviyorsun, git o zaman Silivri’de yanında yat” dediler. Olan aslında bu...

Sırf Silivri'ye, Ekrem İmamoğlu'nun yanına göndermek için yaptılar...

Hukukla, hakaretle filan ilgisi yok.

En kısa sürede yapılan itirazla özgür kalmasını ümit ediyoruz, yanındayız.