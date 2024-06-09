Yılmaz Tunç: Sınav sorularını sızdırıldığına dair iddialar hakkında soruşturma başlatıldı

8-9 Haziran tarihleri arasında yapılan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesinde soruların önceden sızdırıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Telegram üzerinden yayın yapan, yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen bir hesap 8 Haziran tarihinde TYT sınavı sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav biter bitmez ÖSYM’den önce paylaşmıştı.

ÖSYM sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki bu 3 soruyla ilgili bir açıklama gelmezken, bu kez dün gece saat 12’de yani sabah 10:15’de başlayan sınavdan 10 saat önce 2024-AYT’de çıkacağı öne sürülen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlar tedirginlik yaratırken konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu açıklamalarda bulunmuş ve durumun takipçisi olduklarını ifade etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde soruların önceden sızdırıldığına dair gerçeği aykırı iddialar ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“İDDİALAR VE PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda,

“Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

YKS sınavına giren üniversite adaylarının merakla beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. ÖSYM, YKS 2024 oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde açıklanacak.