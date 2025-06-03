Yılmaz Tunç ve Akın Gürlek’in başı çok ağrıyacak

2002’den bu yana tek başına iktidar olan AKP’nin neden ısrarla iktidarda kalmak zorunda olduğu yeni bir örnek ile ortaya çıktı.

Av. Burak Bekiroğlu 31 Mayıs 2025 Saat 02.16’da “X” hesabından şu paylaşımı yapmış:

“Öncelikle hukukun üstünlüğü ve kimseye ayrıcalık tanınmaması gerektiğini beyan ederim. Bu minvalde,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum,

Terör örgütü FETÖ’nün eylemlerini gerçekleştirirken ve cehennemin dibine çukura atılarak yollanan elebaşı Gülen ile haberleşmek amacıyla kullanılan örgütsel ByLock haberleşme programını aktif olarak tam 1454 kere kullandığı, örgütün yurt dışı seyahatlerine katıldığı, sohbet adı altındaki örgütsel toplantılara katıldığı, örgütün Bank Asya isimli terör örgütü finans kuruluşunda aktif hesap kullandığı iddia edilen ve / fakat her nasıl olduysa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı iddiası ile verdiği beyanlar etkin pişmanlık çerçevesinde olmadığı halde, bu beyanların bu minvalde kabul edilmemesi gerekirken yasa ve usule aykırı şekilde bu kapsamda değerlendirilen, Yahya Tunç hakkında yasa ve usule aykırı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair verilen kararın, hakkın ve adaletin tecellisi için kaldırılması bakımından kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan objektif olmak adına şahsın abisinin bulunduğu pozisyon itibariyle bu yolu tıkama ihtimali göz önünde bulundurularak, şahıs hakkında gerekirse iadei muhakeme yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu yolunun kullanılması esnasında şahsın kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca “mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi, kuvvetli suç şüphesi, delillerin değiştirilmesine teşebbüs edilmesi, isnat olunan suçun alt ve üst sınırı bakımından, tutuklamaktan elde edilecek faydanın da önemi göz önünde bulundurularak”, şahıs hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkartılması gerekmektedir.”

Bekiroğlu Saat 03.14’te “X” hesabından şu paylaşımı yapmış:

“Şahıs bakanın kardeşiymiş.

Susalım. Oldu. Aman ha şahıs bakanın kardeşi susun efendiler. Yutalım hep beraber. Biz korkuyoruz ya. Biz goygoycuyuz ya. Hadi oradan.

Şahısın FETÖ terör örgütünün üyeleri, imamlarıyla ve terör örgütü elebaşı ile haberleşmede kullanılan, eli kanlı şerefsiz terör örgütü FETÖ’nün örgütsel ByLock programını kullandığı sabit olsun… Örgütün yurt dışı gezilerine ve yurt içi toplantılarına katıldığı sabit olsun, Bank Asya aboneliği ve dernek kuruculuğu sabit olsun. Ama bakan kardeşi, hadi oradan.

Şahıs telefonunu sıfırlayarak kolpa bir ifade versin, o ifade dar kapsamlı tırışkadan olsun, buna rağmen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için beyanlar esas kabul edilsin, bir de şahsa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilsin… oldu.

Beklersiniz ki; Cep telefonunda Bylock programını olan ve hakkında FETÖ iltisakı iddiası bulunan Av. Yahya Tunç gözaltına alınsın ve yargılansın.

Hayır tam tersi oldu. Adalet Bakanının kardeşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e çağrıda bulunan Av. Burak Bekiroğlu tutuklandı.

İktidara çok yakın gazetecilerden olan Fatih Tezcan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sert ifadelerle şöyle tepki gösterdi.

“Bildiklerimizi yazsak hangi bakan yerinde kalır?

Adalet Bakanı cinnet geçirmiş, ‘Alın atın içeri’ durumu var.

Tutuklanacağını öğlenden söylüyor, öyle mahkeme falan düşünmeyin.

Gerçekten tutuklandı, akşam benim haberim oldu. Ben hiç öyle bir şey beklemiyordum. Kamu görevlisine iftira, böyle şeyler. Buraya kadar gelmeli miydi konu?

Adalet Bakanlığı’ndan inanılmaz bir kriz yönetimi. İnanılmaz kötü, çok kötü. Ben bakanlığı aradığımda, bakan bey diyor ki, ‘Fatih hocam biz seni biliyoruz.’ Benim neyimi biliyorsunuz diyorum ben.

Burak benim kardeşim. Ben nasıl mücadele ediyorsam o da öyle mücadele ediyor. Kimsenin adamı olmaz, kimsenin tetikçiliğini yapmaz. Para pul, dosyalarla işi olmaz. Öğrenirsem, ispatlı, evraklı, böyle bir şeyi bilsem Burak’ı burada rezil etmezsem benden de büyük bir şerefsiz yok bu dünyada. Anamı babamı tanımam. Durum çok farklı bir şey’.’

AKP’li Pendik meclis üyesi Av Yahya Tunç'un istifa açıklaması da şöyle:

“2009 yılı Mart ayında başladığım Belediye Meclis üyeliği görevimden İşlerimin yoğunluğu nedeniyle 21.04.2017 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.”

Değerli okurlarım,

AKP’lilerin hepsi FETO’cuydu. Yargıtay, cep telefonlarında Bylock olanların FETÖ’cü olduğunu kesin karara bağlamıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “215 bin Bylock kullanıcısı tespit ettik” demişti.

Ben de o halde tek tek isimleri açıkla diye yazmıştım.

Yahya Tunç ve Burak Bekiroğlu kararları nedeniyle;

Yılmaz Tunç ve Akın Gürlek’in başı çok ağrıyacak

AKP iktidardan düşünce, neler ortaya çıkacak neler…