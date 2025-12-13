Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak, cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Son dönemde başlatılan soruşturmalar, ünlü futbolcu ve hakemlerinin de yer aldığı birçok kişi tutuklandı. Soruşturmalar hakkında araştırmalar titizlikle devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada yasadışı bahse yönelik cezaların daha da yükseltileceğini açıkladı.

Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımdda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Ekim tarihli genelgeyle bu tehdide karşı devletin tüm imkanlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulduğuna vurgu yaptı.

‘VATANDAŞLARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR’

Tunç, bu kapsamda düzenlenen Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

'BİYOMETRİK DOĞRULAMA OLMADAN HESAP AÇILAMAYACAK'

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen "11. Yargı Paketi"ndeki düzenlemelerle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini ifade eden Tunç, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabileceğini, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edileceğini belirtti.

‘Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir’ diyen Tunç, ’Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır’ sözlerini sarf etti.

Bakan Tunç, GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin sadece elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini belirterek, açıklamasının devamında şunları söyledi,

‘CEZALARIN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI’

"Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak, yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır. İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

'MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, uyuşturucu ve yasa dışı bahis ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Karşı karşıya olduğumuz uyuşturucu ve sanal kumar meselesi bir bireysel mesele değil bütün toplumun varlığını tehdit eden ve devletin temellerini çürüten bir milli güvenlik tehdididir ve bu kapsamda ele alınmalı devlet çapında yeni düzenlemelerle Türkiye'ye yönelik bu savaşa karşı Türkiye topyekun bir mücadele başlatmalıdır" dedi.