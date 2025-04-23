Yılmaz Tunç'tan 23 Nisan mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Tunç'un, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajı şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920'de tüm dünyaya ilan etmiştir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek açılan Gazi Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, milli birlik ve beraberlik ruhumuza, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."