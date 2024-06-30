Yılmaz Vural çaresiz kaldı

Menemen FK'nın tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural ile yollarını ayıracağı ve Mesut Toros'un takımın yeni teknik direktörü olacağı ortaya çıktı.

TFF 2. Lig'de gelecek sezona yeniliklerle giriş yapmaya hazırlanan Menemen FK'da, Yılmaz Vural'ın takımdan ayrılacağı ve yerine Mesut Toros'un getirileceği iddiaları ayyuka çıktı.

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Yönetimle görüşmelerde bulunan ve "30 Haziran'a kadar bir geri dönüş olmazsa ayrılmaktan başka seçeneğim kalmaz" diyen Vural'ın görevi bırakma kararı aldığı iddialar arasında.

Menemen FK, Vural yönetiminde sezonu Play-Off sıralamasında tamamlasa da, finallerde arzu edilen sonuçları elde edemeyerek 1. Lig şansını gelecek yıla erteledi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük pozisyonu için Mesut Toros ile anlaşma yolunda olduğu ve bu konudaki detayların yakın zamanda netlik kazanacağı belirtiliyor.