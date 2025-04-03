Yılmaz Vural, derbiye damga vuran ‘Burun sıkmayı’ yorumladı: Okan Buruk tahrik etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural, derbiye damga vuran ‘Burun sıkmayı’ yorumladı: Okan Buruk tahrik etti

Tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mournho’nun Okan Buruk’un burnunu sıkması hakkında konuştu. Vural, “Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması ve Okan Buruk'un yerde kalması konuşuldu.

Teknik direktör Yılmaz Vural da bu konu hakkında yorum yapan isimlerden biri oldu.

Radyospor yayınında konuşan Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken, Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu. Mourinho ile Okan Buruk arasında sezon başından beri hem saha içinde, hem de saha dışında rekabet var." dedi.

"MOURINHO, OKAN BURUK'U DÜNYAYA TANITTI"

Mourinho ile Okan Buruk arasındaki ilişkiye değinen teknik adam, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasında rekabet var, ligde başka takım yok! Ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YU YILDIZ FUTBOLCULAR HOCA YAPMIŞ"

Yabancı teknik direktörlere karşı olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan bir işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho, dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış." şeklinde konuştu.

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