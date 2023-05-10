Yılmaz Vural TFF Başkanlığı açıklaması

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, TFF Başkanlığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural TFF Başkanlığı açıklaması

Türkiye'yi etkileyen depremler sonrası Spor Toto 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın sorularını yanıtlayan Vural'ın açıklamaları şu şekilde;

''YAPANLARDAN İYİ YAPARIM''
"Öncelikle TFF Başkanlığını yapanlardan iyi yaparım. TFF için özerk bir yapıya sahip diyoruz ancak ülkemizde TFF Başkanını kulüpler belirliyor. TFF Başkanı da kulüplerin güdümünde kararlar veriyor. Evet futbol dünyasında 42. yılım hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var. Şu ana kadar 2 federasyon başkanı dışında futbolun içinden gelen kişiler TFF bünyesinde yer almadı."

''ŞARTLAR OLUŞURSA TFF BAŞKANLIĞINA ADAYIM''
"Şartlar oluşursa TFF başkanlığına adayım. Bu işi de hakkıyla yapacağımı düşünüyorum. Çünkü futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum."

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