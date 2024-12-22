Şampiyonluk hedefiyle lige başlayan, ancak beklediği sonuçları alamayan ligde oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 27 puanla altıncı sırada play-off hattında yer alan Vanspor ligin ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor.

En son Menemenspor'u çalıştıran Yılmaz Vural için yeni bir iddia gündeme geldi. daha önce 32 takım çalıştıran tecrübeli teknik adamın 33. takımı ile anlaştı.

TRİBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, geçtiğimiz hafta teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayırmasının sonrasında yeni teknik direktör için harekete geçmişti.

Vanspor ile anlaşma imzalaması beklenen Yılmaz Vural Karamanspor-Vanspor müsabakasını tribünden izlerken görüntülendi. Bu da transfer iddialarını güçlendirmişti.

Geçtiğimiz hafta Ümit Bozkurt’un Vanspor FK Teknik Direktörlük görevinden istifası üzerine boşalan göreve Türkiye’de birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural’ın getirilmesi bekleniyor. Hafta içinde Vanspor Başkanı Erol Temel ile görüşerek anlaştığı ileri sürülen Yılmaz Vural ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda Karmanspor-Vanspor müsabakasını tribünden izleyerek notlar aldı.

VANSPOR İSİM VERMEDEN YALANLAMIŞTI

Vanspor medyada çıkan Yılmaz Vural haberlerine yönelik bir açıklama yapmıştı.

İşte Vanspor Futbol Kulübü'nün Yılmaz Vural için yaptığı açıklaması:

KAMUOYUNA Bugün bazı basın organlarında kulübümüzün yeni teknik direktör ile anlaşma sağladığına dair yer alan haberler hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Kulübümüz, teknik direktör arayışını sürdürmekte olup, birkaç farklı adayla görüşmeler devam etmektedir. Şu an itibariyle, teknik direktörlük görevi için resmi bir anlaşma sağlanmamıştır. Bu süreç, kulübümüzün uzun vadeli hedefleri doğrultusunda titizlikle ilerlemektedir ve en uygun kararı alabilmek adına dikkatli bir şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Yarın oynanacak Karaman maçında, takımımızın başında mevcut teknik direktörümüz Murat Yıldırım yer alacaktır. Murat hocamız, bu maça hazırlıklarını tamamlamış ve takımımızla birlikte galibiyet için sahaya çıkmaya hazır durumdadır. Kendisine olan güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Teknik direktörlük göreviyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadan önce, kamuoyunun gelişmeleri yalnızca kulübümüzün resmi açıklamaları ile takip etmelerini önemle rica ederiz. Gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı ve kulübümüzle ilgili tüm bilgilerin resmi kanallarımızdan duyurulacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Saygılarımızla.' ifadelerine yer verildi.

VURAL İLE VANSPOR ANLAŞTI! EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Yılmaz Vural'ın Vanspor ile anlaştığı bilgisi alınırken Vural’ın devre arasında eksik ve ihtiyaç olan mevkilere transfer yapması bekleniyor.

Vanspor’un kaleci antrenörü Vanlı Cemal Tosun Yılmaz'ın Vural’ın ekibinde görev alması bekleniyor.