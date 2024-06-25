Yılmaz Vural zor kurtuldu

Ebrar Kadir Taban
Yılmaz Vural zor kurtuldu

Millilerimizin maçını izlemeye giden Yılmaz Vural taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki ikinci maçında millilerimiz geçtiğimiz Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

Alınan bu yenilgi ile millilerimiz liderliği Portekiz’e kaptırmamız taraftarlarda büyük bir üzüntü yaratırken bir kişi her şeyi unutturdu.

632jpg-7-flzjrpweom0jgwe0xxfa.jpg

YILMAZ VURAL HER ŞEYİ UNUTTURDU

TFF tarafından EURO 2024’te görevlendirilen Vural karşılaşmayı yerinden takip etti.

Vural’ı karşısında gören taraftarlar fotoğraf çektirmek için izdiham yarattı.

ekran-goruntusu-2024-06-25-154931.png

MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORLAR

O anın görüntüleri sosyal medyaya düşerken deneyimli teknik adamda kendi hesabından alıntı yaptı.

Yılmaz Vural'ın görüntülerine yorum yapan kullanıcılar kendisini A Milli Takım'ın başında görmek istediklerini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-06-25-154850.png

ekran-goruntusu-2024-06-25-154833.png

İlgili Haberler
Belçika niye uçmadı bizim milli takım neden uçtu
TFF'nin beleşçileri tekme tokat birbirine girdi. Alman polisi alarma geçti
Cenk Tosun'un Arda Güler'in ensesine tokat atıp suçu başkasına attığı an
Son Haberler
Elazığ’da korkunç kaza Yerel Haberler
Elazığ’da korkunç kaza
Arda Güler veda etti Spor
Arda Güler veda etti
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar Yaşam
Otobüsün geçmesini engelleyen otomobili kaldırdılar
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı Gündem
Dilan Polat davasında şoke eden Özgecan Aslan detayı
Mardin'de orman yangını söndürüldü Yerel Haberler
Mardin'de orman yangını söndürüldü
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar Gündem
Havalimanı'nda hacılar izdihama yol açtı. Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı Gündem
THY üçüncü kez aynı ödülü aldı