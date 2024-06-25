Yılmaz Vural zor kurtuldu

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki ikinci maçında millilerimiz geçtiğimiz Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

Alınan bu yenilgi ile millilerimiz liderliği Portekiz’e kaptırmamız taraftarlarda büyük bir üzüntü yaratırken bir kişi her şeyi unutturdu.

YILMAZ VURAL HER ŞEYİ UNUTTURDU

TFF tarafından EURO 2024’te görevlendirilen Vural karşılaşmayı yerinden takip etti.

Vural’ı karşısında gören taraftarlar fotoğraf çektirmek için izdiham yarattı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORLAR

O anın görüntüleri sosyal medyaya düşerken deneyimli teknik adamda kendi hesabından alıntı yaptı.

Yılmaz Vural'ın görüntülerine yorum yapan kullanıcılar kendisini A Milli Takım'ın başında görmek istediklerini ifade etti.