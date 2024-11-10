Yılmaz Vural’dan Derwall itirafı! Galatasaray’dan ayrılırken ne söyledi?

Süper Lig’de ve 1. Lig’de onlarca takımı çalıştıran Teknik Direktör Yılmaz Vural çarpıcı açıklamalar yaptı. Vural, bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran ve Türk futbolunun dönüşümünün önünü açtığı kabul edilen Derwall’in sarı kırmızılılardan ayrıldığında söylediklerini ilk kez anlattı.

Vural, Derwall’in ülkesine döndüğünde kendisini uğurlayan az sayıda kişiden biri olduğunu belirterek, Alman teknik adamın Galatasaray’ı 14 yıl aradan sonra şampiyon yaptığının altını çizdi.

Vural, Derwall’in Türkiye’den ayrılırken kendisine söylediklerini şöyle anlattı:

Giderken sordum ona 'Türkiye'de ne öğrendin?', 'Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur' dedi. 'Konuyu açar mısın' dedim. 'Bizim Avrupa'da önce insan değil, önce iş gelir, sonra insan. Sizde önce insan geliyor, sonra iş geliyor. İnsanı çözdüğünüzü varsayın, bu sefer tribünün sosyolojisi var. Yani ne istiyor bunlar, ne bekliyor? Avrupalı kadar sabırları var mı? Yok mu? Yani bu iş hemen olacak iş değil. Dolayısıyla burada çok zor. Ben buradan gidiyorum, Allah size kolaylık versin.' dedi. Yani o kadar güzel Türk futbolunun özetini çıkardı ki."

JUPP DERWALL KİMDİR?

Kariyerinde Almanya Milli Takımı ile 1980 yılında Dünya Kupası’nı kazanan Alman teknik adam Jupp Derwall, 1984 yılında ise Galatasaray’ın başına geçti. Türk futbolunun modernleşmesi, oyun ve antrenman tekniklerinin gelişmesinde tarihi bir rolü olan Derwall, sarı kırmızılılar ile 1985 yılında Türkiye Kupası, 1987’de ise lig şampiyonluğu yaşadı.

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri olan Fatih Terim ve Mustafa Denizli, o dönemde Derwall’in yardımcılığını yaparak adeta yanında yetişmişlerdi. 1987’de Galatasaray’dan ayrılan Derwall, 2007 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.