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Samsunspor'da hedef galibiyet serisi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sahalarında Göztepe'yi mağlup ederek Pendikspor deplasmanında aldıkları galibiyeti taçlandırmak istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 18:08
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Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu

Samsunspor'da hedef galibiyet serisi
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Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Pendikspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Galibiyetin takımın moralini yükselttiğine işaret eden Eroğlu, "Alınan galibiyeti taçlandırmamız gerekiyor. Kazandığımız sürece oyuncularımızı da kazanıyoruz. Elimizdeki oyuncu grubundan en çok verimi nasıl alabiliriz, bunun üzerinde çalışıyoruz. Top bizdeyken farklı bir dizilişimiz, rakipteyken farklı olacak. Bunları oyuncularımızla hem teorik hem de pratik olarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü bunu çalışmazsak, oyuncumuza aktarmazsak, istediğimiz verimi alamayız. Amacımız iç sahada da dış sahada da en iyi şekilde bunu uygulamak." diye konuştu.

Moryke Fofana ve Mucahit Albayrak'ın sakatlıklarının devam ettiğini, Yusuf Abdioğlu'nun ise koşulara başladığını anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sakatlarımızın çok olduğu zor bir süreçte iyi şekilde devam ediyoruz. Bu süreç kriz gibi görünüyordu ama fırsata çevirmeyi başardık diye düşünüyorum. Ali Ülgen, Soner, Yunus Emre, Muhammet Ali gibi oyuncularımıza süre vererek takıma katkı sağlamalarını istedik. Baktığımızda, takımın önemli oyuncuları, sistemin parçaları durumundalar. Şampiyonluğa giderken genç oyuncularımızla bunu başarmak, çok kaliteli bir duygu. Önümüzdeki süreçte sakat oyuncularımızın kadromuza dahil olmasıyla alternatifimiz daha da artacak. Bunların hepsini planlıyoruz. Hiçbir zaman mazeret üretmiyoruz. Sistemin içinde en fazla verimi almayı hedefliyoruz."

Bu sezon üst üste iki galibiyet alamadıklarını kaydeden Eroğlu, "Seri galibiyet yakalamak için Göztepe maçını kazanmamız gerekiyor. Çünkü kazanmaya başladığımız an önemli bir çıkış yakalayacağız. Göztepe camiası da futbol kültürü olan bir kulüp. Çok koşan bir takım. Her rakibe saygı duyuyoruz ama her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçta da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 6 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1,5 saat antrenman yaptı.

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