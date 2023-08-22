Çin’de ortaya çıkan Yin Yang felsefesi evrenin işleyişi hakkında bilgi verir. Türkçe anlamı itibariyle ‘denge’ anlamına gelen Yin Yang felsefesi dünya çapında yayılmıştır. Peki, Yin Yang nedir? Yin Yang felsefesi sembolünün anlamı nedir?

Genel çerçevede bütün evrenin işleyişini ve hareketini açıklayan felsefi Yin Yang olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türkçe üzerinden denge şeklinde bir anlama sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Çin'de ortaya çıkmış bir kuram olarak öne çıkan Yin Yang, antik döneme kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Öyle ki tarım öncesi avcı toplayıcı dönemine kadar uzandığını söylemek mümkündür. Felsefi bir yapı olması ile beraber evrenin bütünüyle işleyiş yapısını ele alarak hareketini gösterir. Günümüzde dünya çapında yayılmış ve pek çok kişinin hayatına entegre ettiği önemli inançlar içerisinde gelir.

YİN YANG NEDİR?

Yin Yang Çin’de ortaya çıkmış ve bütün evrenin hareketi ve işleyişini açıklayan Felsefi bir yapıdır. Evrenin tamamını ele alması ile beraber aynı zamanda bireysel olarak da dengeyi anlatır. Bunlar içerisinde kadın ve erkek, karanlık ve aydınlık, yaşlı ve genç ile her şeyin ayrılmaz olmasının yanı sıra çelişkili karşıtlar şeklinde var olmasını ifade eder. Bu bağlamda eşit zıt çiftler birbirini çeker ve belli bir dengeye ulaşır.

YİN YANG FELSEFESİ NEDİR?

Yin Yang felsefesi Çin üzerinden öne çıkmış bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda evrende iki farklı kuvvet bulunur. Yiyin daha çok pasif, negatif bir güç olarak öne çıkarken, Yang ise pozitif ve aktif bir güçtür. O yüzden öne çıkan bu pasif ve aktif kuvvetler hayatın ve evrenin tüm farklı yapısında bulunur.

Örneğin dünya üzerinden bakıldığında mevsimlerde, yiyeceklerde, rüzgarda, doğada, insan ilişkilerinde ve daha birçok yapıda yer alır. Birbirlerini dengelemesi ile birlikte bir bütün haline gelir.

YİN YANG HİKAYESİ

Bir felsefi yaklaşım ile beraber aynı zamanda Yin Yang belli bir hikayeye sahiptir. Tabii bu hikaye Asya'dan, yani uzak doğudan, Çin'den gelmek suretiyle masalsı, fantastik bir yapı üzerinden ele alınır. Buna göre Yin Yang’dan önce sonsuzluk vardı. Belli bir zaman sonra ise birbirine iki zıt güç olan Yin ve Yang ortaya çıktı.

Böylece doğada her şeyin bir zıttı ve aynı zamanda birbirini bütünleyen yapısı olduğu anlaşıldı. O yüzden birbirlerine zıt olması ile beraber aynı zamanda bir bütün oldukları için ayrı hareket edemezler. Mutlaka belli bir yerde noktalanmak suretiyle birbirlerini dengelerler.

Yin ve Yang genel olarak zıtlıkları oluşturan ve aynı zamanda birbirini çeken bütün yapıyı göstermektedir. Buna bağlı olarak Yin Yang sembolünün oluştuğunu söylemek mümkündür. Yalnızlıkların oluşturduğu bütünü temsil etmek amaçlı siyah ve beyaz renk kullanılır. Bu bağlamda hem beyazdı hem de siyahta bir nokta bulunur. Böylece Yin sakinlik, yavaşlık ve yumuşaklığın anlamını taşır. Ancak Yang ise kaos, karışıklık ve hareket ile sertliği temsil eder.