Yine akıllanmadılar! Sapanca'da pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediler: Kocaeli’de 648 kişi zehirlenmişti

Kocaeli'de 648 kişinin yediği tavuk dönerden zehirlenmesi ve 2 kişinin entübe edilmesi gündemdeki yerini korurken, Sakarya'da da tavuk döner satışı yapılan işletmede, bir çalışan, pişmiş etin üzerine çiğ et eklerken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekiplerinin, ilçe merkezinde bulunan dönerciye tutanak düzenlediği öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise işletmedeki dönerden numune aldı.

Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz bir gıda olduğu için en sık tüketilen ürünlerin başında geliyor. Ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlendi. Hal böyle olunca tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Birçok ilde olduğu gibi Adana'da da bazı dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takması dikkat çekti. Adana'da pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı tespit edilen fenomen gece dönercisine ayrıca 42 bin 76 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Yaşanan zehirlenmenin ardından bazı uzmanlar ise dönercilerin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti takmasının zehirlenmelere yol açtığını ve hatta kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

"SOĞUK ZİNCİRİ BOZULAN TAVUK, BAKTERİ ÜRETİYOR"

Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Necip Arıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takılmasının başlıca zehirlenme nedenlerinden olduğuna değinen Dr. Arıcı, "Bu tarz durumları kitlesel zehirlenme olarak adlandırıyoruz. Pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk takıldığı için ve bu tavukların soğuk zinciri bozulduğu, bakteri ürettiği için enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİLER VARSA HASTANEYE BAŞVURULMALI"

Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten sonra başlayan mide ağrılarında doktora başvurulması gerektiğine vurgu yapan Dr. Arıcı, "Et, süt, ve tavuk gibi ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra bulantı, kusma, ishal ve devamında yemek yemesi azalıyorsa, ateşi yükseliyorsa bu besin zehirlenmesi olabileceğini gösterir. Kişinin hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Eğer bu komplikasyonlar varsa ve sıvı tüketebiliyorsa tedavisine evde devam edebilir. Hastamız yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıflamış birisiyse hastaneye mutlaka başvurmalı" diye konuştu.

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"BİLİNMEDİK YERLERDEN TAVUK DÖNER TÜKETMEMELİ"

Gıda zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini de anlatan Uzman Dr. Arıcı, "Gıda zehirlenmesi ölümcül de olabilir. Yaşlı, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler eğer hastaneye başvurmayıp gıda zehirlenmesi yaşadığının farkına varmazsa ölümcül bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşlarımız mutlaka bilinmedik yerlerden tavuk döner tüketmemeli" diyerek sözlerini tamamladı.

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