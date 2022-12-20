20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi

Geçen hafta yapılan çifte zammın ardından bu hafta da akaryakıta çifte indirimcik geldi. Benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü. Lirayı bulmayan indirimlere sürücüler isyan etti. 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 07:09
Takip Et

Yine beklentileri karşılayamadı. Motorin ve benzine şaka gibi indirim

Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
+
Aa
-

Dünyada fiyatı sürekli düşen benzin ile motorin fiyatları Türkiye'de ise bir iniyor bir çıkıyor. Geçen hafta benzine 1 TL 7 kuruş, bir gün sonra da motorine de  1 TL 75 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü. Böylece geçen hafta benzin ve motorine yapılan zamlar yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Yapılan 61 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 17.93 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17.92'ye, Ankara'da 18,14 TL'ye, İzmir'de ise 18,12 TL'ye düştü. 

Motorine yapılan 77 kuruşluk indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,06 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.04'ye, Ankara'da 22,22 TL'ye, İzmir'de ise 22,32 TL'ye indi. 

İndirimlerin kuruş kuruş yapıldığını belirten araç sahipleri "Böyle uygulama olmaz olsun. Akaryakıt fiyatlarını takip etmekten kafayı yedik. Kuruş kuruş indirimlere, lira lira zamlara alıştık" diyerek isyan ettiler

.Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
2
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
4
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
5
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
6
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi 36 akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi 36 akademik personel alacak
﻿Giresun Üniversitesi 36 akademik personel alacak
﻿Zelenskiy: Çatışmalar 1300 kilometrelik hatta sürüyor
﻿Zelenskiy: Çatışmalar 1300 kilometrelik hatta sürüyor
﻿Zelenskiy: Çatışmalar 1300 kilometrelik hatta sürüyor
﻿TÜBİTAK personel alacak
﻿TÜBİTAK personel alacak
﻿TÜBİTAK personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.