Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi

Dünyada fiyatı sürekli düşen benzin ile motorin fiyatları Türkiye'de ise bir iniyor bir çıkıyor. Geçen hafta benzine 1 TL 7 kuruş, bir gün sonra da motorine de 1 TL 75 kuruş zam yapılmıştı. Bugün ise benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü. Böylece geçen hafta benzin ve motorine yapılan zamlar yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Yapılan 61 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 17.93 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17.92'ye, Ankara'da 18,14 TL'ye, İzmir'de ise 18,12 TL'ye düştü.

Motorine yapılan 77 kuruşluk indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,06 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.04'ye, Ankara'da 22,22 TL'ye, İzmir'de ise 22,32 TL'ye indi.

İndirimlerin kuruş kuruş yapıldığını belirten araç sahipleri "Böyle uygulama olmaz olsun. Akaryakıt fiyatlarını takip etmekten kafayı yedik. Kuruş kuruş indirimlere, lira lira zamlara alıştık" diyerek isyan ettiler

.Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.