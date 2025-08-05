Yine Beşiktaş yine transfer krizi! Kyle Walker-Peters vakası: Tam imzaya gelecek derken...

Transfer çalışmaları süren Beşiktaş'ta orta saha için tüm şartlar zorlanıyor. Wilfired Ndidi transferi için oyuncuyla ve kulübü Leicester City ile anlaşan Beşiktaş'a son dakika korkutan bir haber geldi.

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BEŞİKTAŞ WILFRIED NDIDI İLE ANLAŞMIŞTI AMA...

Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Wilfred Ndidi transferinde tüm şartlarda anlaşma sağlamış durumda. Kara Kartal, Nijeryalı yıldızla el sıkıştı ve Leicester City ile de bonservis konusunda uzlaşmaya varmışken kötü bir haber aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ndidi için devreye son anda La Liga ekibi Real Betis girdi. İspanyol kulübü, yıldız oyuncuya resmi teklif sundu fakat Leicester City ile henüz bonservis pazarlığında bir sonuca ulaşamadı.



Ndidi'nin Beşiktaş'ı bekletme sebebi bu gelişme olarak gösterilirken, siyah-beyazlıların hem oyuncuyla hem de kulübüyle daha önce anlaşma sağladığı için transferde hâlâ en güçlü aday konumunda yer aldığı belirtildi.

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KYLE WALKER-PETERS'TE DE SORUN YAŞANMIŞTI

Beşiktaş, kısa bir süre önce Kyle Walker-Peters ile de anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a davet etmişti. Süper Lig devi, yıldız oyuncunun da ek süre talep etmesinin ardından bu transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Walker-Peters, daha sonra Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olmuştu.

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