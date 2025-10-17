TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da gerçekleşen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'nda dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Kurtulmuş, salonda bulunan protokol ve davetlilerin huzurunda Kürtçe, "Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best", yani "Birbirimizi anlayalım; dil dile, el ele verelim; aramızda barış hüküm sürsün" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş'un bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı.

"ARTIK ÇOCUKLARIMIZ DEĞİL, SİLAHLARI GÖMMEK İSTİYORUZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelede 50 yılını geçirdiğini ve en az 2 trilyon dolar maliyete katlandığını vurgulayarak, bu dönemin geride kalması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Kurtulmuş, 5 Ağustos'tan bu yana TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlenen 130'u aşkın sivil toplum kuruluşunun ortak bir cümleyi dile getirdiğini aktardı, "Artık biz bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz. Silahları ortadan kaldırmak istiyoruz."

AYNI MESAJ TBMM HESABINDAN DA PAYLAŞILDI

Kurtulmuş'un Kürtçe sarf ettiği sözler TBMM hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda Kürtçe, "Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best." Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kurtulmuş’un yaptığı bu çağrı, akıllara Bülent Arınç’ı getirdi. 2010 yılındaki çözüm süreci zamanında dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe” mesaj verdi.

Arınç, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Kürtçe olarak “Allah sizden razı olsun” sözlerini sarf etti. Arınç’a yanıt ise dönemin BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’tan geldi. Sakık, Kürtçe olarak “Teşekkürler Sayın Bakan Allah senden razı olsun Kürtçe konuştuğun için” dedi.