Yine “dron çarptı” mı diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetlediğini belirterek, “Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yayınladığı mesajda, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber" dedi.

***

Eski AKP Gaziantap milletvekili Şamil Tayyar, X hesabından yayınladığı mesajında şunları yazdı:

"Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit bölgesinde askerlerimize dronlarla alçak bir saldırı düzenlendi. 5.Komando Taburu’na bağlı 2’si üsteğmen, 1’i astsubay, 7’si onbaşı toplam 10 askerimizin yaralandığı, ilk aşamada Işıklı Sahra Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, 3’ünün durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Rabbim, yiğitlerimize şifa versin. Dron saldırısına ilişkin görüntüler ve yaralılarımızın isimleri bizde mevcut. Hadisenin hassasiyeti nedeniyle yayınlamıyorum. Saldırının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Bu vahim hadiseyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın sessizliği ilginç. Kimse kusura bakmasın, bu alçak saldırıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunludur. Saldırıyı gerçekleştirenler PKK içindeki çözüm karşıtları mı, PKK’nın örgütsel eylemi mi, arkasında hangi güçler var, tüm sorular cevap bulmalıdır. Başımızı kuma gömmenin kimseye faydası yoktur."

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, dron saldırısıyla ilgili olarak yayınladığı mesajda, "Alçak terör örgütü dün kahraman askerlerimize kamikaze dronlarla saldırırken, Bunların siyasi uzantıları Meclis’te ‘PeKeKe güzellemeleri’ yapıyordu! 10 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır. Uzuvlarını kaybeden kahraman askerlerimiz var aralarında. 18 terörist gerçekleştirdi saldırıyı, içlerinde kırmızı kategoride aranan 2 de elebaşı var. Sorularımıza cevap bekliyoruz Sayın Yaşar Güler, hem de bir an önce, eğip bükmeden, net ve açıklayıcı...” dedi.

Turhan Çömez, son dron saldırısından iki ay önce de yayınladığı mesajda, "22 Nisan günü, Irak Pence-Kilit alanında, Metina Seri Amediya Bölgesi’nde, Askerimizin nöbet bölgesine, Bir değil iki drone saldırısı gerçekleştirdi terör örgütü PKK. İkisi de EYP ile tuzaklanmış. Biri etkisiz hale getirildi, diğeri ise nöbet bölgesinde askerlerimizin üzerinde patladı. Bir şehit bir yaralı... Milli Savunma Bakanı’nın ağzına alamadığı alçak terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği saldırının detayı bu…" demişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaydan bir gün sonra TBMM’nin 105. yılı ve 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını cevaplarken “Dün bir tane dron attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı… Hastaneye götürdük ama kurtaramadık, şehit oldu. Allah rahmet eylesin.” demişti...

***

Buraya kadar ben bir yorum yapmadım. Yoruma gerek yok aslında...

Yalnız bu sessizliğin sebebi nedir? Şimdi de “10 askerimize, PKK dronu çarptı!” mı denilecek yoksa?

Pakistan, kardeş devlettir. Türkiye, Pakistan'a yönelik saldırılara karşı elbette tavır koymalıdır. Bunda şüphe yok. Yalnız, Kuzey-Irak'taki dron saldırısında yaralananlar Türk askeridir!

Pakistan'daki saldırı hakkında açıklama yapılırken, PKK ile girişilen pazarlık veya “Terörsüz Türkiye” projesi bozulmasın diye Türk askerine yönelik saldırının sessizlikle geçiştirilmesi, haberin halktan saklanması, veryansın tv'den başka haber veren medya kuruluşunun bulunmaması, siyaset kurumundan ise sadece Turhan Çömez ve Şamil Tayyar'ın bu sessizliğe dikkat çekmesi de gösteriyor ki iktidar doğru yolda değildir.

Öyle ki Abdullah Öcalan’ın “Meclis’e davet” edilmesinden sonra sıra isyan çıkarmaktan idam edilen Şeyh Sait’e “iadei itibar” istemeye kadar varmıştır.