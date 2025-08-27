Yine eski koca dehşeti: Defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye götürülen kadın tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Zanlı koca 2 saat geçmeden polis güçlerince yakalandı.

Vaka, 22.00 civarında İncirli Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Sevgi Yandık (27), eşi Doğan Ş. ile arasında tartışma yaşadı. İkili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş. eşini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Fakat Sevgi Yandık, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Genç kadının akrabaları hastane önünde fenalaştı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Polis görevlilerince sakinleştirilen kalabalık bir müddet sonra dağıldı.

Hadisenin zanlısı Doğan Ş., ise polis ekiplerince yakalandı.

aw525390-05.jpg

