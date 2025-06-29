Yine Icardi yine kriz: Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız ismi Mauro Icardi, ülkesinde özel hayatıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon takımdan ayrı kalan yıldız forvet, eski eşi Wanda Nara ile çocukları nedeniyle tartışma yaşadı.

Kızları ile 7 gün vakit geçirmek için mahkemeden özel izin alan Icardi, Nara'nın çocukları vermek istememesi nedeniyle 10 saat kapıda bekledi. Yıldız futbolcu polislerin kapıyı kırmasıyla çocukları alabildi. Yaşananlar Arjantin'de de canlı yayınlandı.

Yeni sezon öncesi kızlarıyla 7 gün vakit geçirecek olan Icardi, bu nedenle 4 Temmuz'daki kampa gecikmeli katılabilir.