Yine imar affı geliyor

Haber3'te yer alan bilgilere göre, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2023 imar affıyla ilgili masadaki tarih ortaya çıktı. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskanlar için 8 Haziran 2018'de geniş kapsamlı bir imar affı getirilmişti.

İmar barışından yararlanamayan milyonlarca vatandaş olduğu gibi, mevzuata aykırı başvuru nedeniyle 20 bin 158, belge tutarının zamanında yatırılmaması nedeniyle de 10 bin 300 kişinin yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.

Oturdukları evin yapı kayıt belgesini almak için yıllardır bekleyen vatandaşlar, 2023 yılında yeni bir İmar affı bekliyor. Mayıs ayında yapılması planlanan genel seçimlerden önce vatandaşları memnun etmek isteyen hükumet, kulis bilgilerine göre nisan ayında bir imar barışı açıklamaya hazırlanıyor.

TASARI BAYRAMDAN ÖNCE ÇIKACAK

Ramazan Bayramı'ndan önce çıkması beklenen tasarı ile birlikte milyonlarca aile çifte bayram yapacak.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biri olan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de imar affı nedeniyle yaşanılan sıkıntılara dikkat çekmişti.

Destici "2017 yılında çıkan imar barışında haksız gerekçelerle 3 milyon vatandaşımız faydalanamadı. Bunlar aileleriyle birlikte 10 milyondan fazla yapıyor. Bunlar yapı kayıt mağdurları. Verdiğimiz kanun teklifinde şart koyduk. Özel mülk olacak, deprem riski taşımayacak. Bunlarla ilgili kanun teklifi verdik, çıkması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" demişti.

İmar barışının 2023'te çıkması için bütün partilerin destek vermesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Meclis'te yer alan bütün gruplar tarafından onaylanacak yasanın başvurularının ise Haziran itibariyle alınması öngörülüyor. Yeni yasanın hangi tarihten önce yapılan yapıları kapsayacağı henüz netleşmese de, uzmanlar tarafından tahmin edilen tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtildi.

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar kapsamında düzenleniyor.