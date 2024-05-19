Yine kadına şiddet yine iyi hal. Eşini 32 yerinden bıçakladı 18 yıllık hapis cezası 15 yıla düşürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Yine kadına şiddet yine iyi hal. Eşini 32 yerinden bıçakladı 18 yıllık hapis cezası 15 yıla düşürüldü
Bursa'da eşini 32 yerinden bıçaklayan Ertan Arıç'a 18 yıl verilen hapis cezası 'iyi halle' 15 yıla düşürüldü. Bu duruma sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

3 Mayıs 2022 tarihinde Bursa'da gerçekleşen olayda, Ertan Arıç, eşi Sabriye Arıçekmek bıçağı ile 32 yerinden yaraladı. Olayın ardından kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirdi. Hemen yakalanan ve tutuklanan Arıç'a, eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

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SAVUNMASINDA "BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM" DEDİ

Mahkemede savunmasını yapan Arıç, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu ve uyuşturucu satıcısı olan bu kişinin maddeleri ve silahı evlerinde sakladığını öğrendiğini belirtti.

KADIN ONU SEVMEDİĞİNİ SÖYLEYİP BOŞANMAK İSTEYİNCE...

Tartışmanın ardından eşinin evi terk ettiğini ve kendisinin de çocuklarıyla birlikte eşinin yanına gittiğini ifade etti. Ancak, eşinin boşanmak istediğini ve kendisini sevmediğini söylemesi üzerine sinirlendiğini ve ona saldırdığını dile getirdi. Arıç, amacının eşini korkutmak olduğunu ve öldürme niyetinde olmadığını vurguladı.

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UYUŞTURUCU SONRASI DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ VE ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI

Eşinin ifadesine göre, Arıç'ın uyuşturucu kullanmasıyla birlikte davranışlarının değiştiği ve şiddet uygulamaya başladığı belirtildi. Olay günü de Arıç'ın kapılarını çalarak boşanmamaları yönünde teklifte bulunduğu ve ardından bıçakladığı aktarıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme, Arıç'ın pişmanlık göstermesi ve iyi halini dikkate alarak cezasını 15 yıla indirdi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

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