Yine yeniden olmuyor. Üst üste 2 galibiyet alıp seri yakalanamıyor. Üst sıralara tırmanma şansı elinin tersi eli itiliyor. Beşiktaş futbol kulübünden bahsediyorum. İşler o kadar karışık bir hal aldı ki, bu durumdan nasıl çıkılacak bilen kimse yok. Beşiktaş kendi evinde ligin iyi futbol oynanan ekiplerinden Gaziantepspor ile 2-2 berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını kaybetti. Bu karşılaşmada Beşiktaş’ın oynadığı akıcı ve pozitif futbolu çok beğendim. Karşılaşma berabere bitmiş olabilir ama bu sezon oynanan en iyi oyun diyebilirim.

Ofansif anlamda en iyi oyun. Defansif anlamda bireysel hataların ön plana çıktığı, çok basit gollerin yenildiği karşılaşma oldu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın çözmesi gereken en büyük problem defans oyuncularının bireysel hataları ve yenen çok basit goller. Büyük takımlar bu derece basit goller yemez. Bu seviyede oynayan oyuncular amatörce hatalar yapamaz. Gaziantepspor 2 kere geldi, 2 gol atıp 1 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş çok kolay gol yiyen takım kimliğine büründü. Özellikle iç sahada bu kadar gol yemesi şaşırtıcı.

Oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde 8 gol görmesi hayra alamet değil. İç sahada rakipleri kendi evindeymiş gibi rahat pozisyonlara girip gol atıyor. Gaziantep maçında net bir şekilde görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş defansı sos veriyor. Çözülmesi gereken ilk bölge sağ bek. Gökhan’ın karşılaşmanın başında yaptığı hata kabul edilir gibi değil. Ters kademeye giriyorsun, yapacağın şey belli topu tehlike bölgesinden uzaklaştırmak.

Neden kontrol etmeye çalışıyorsun veya bizim anlamlandıramadığımız bir hareket yapıyoruz. Tekte uzaklaştırman gerekir. Bu sezon 2 transfer yapılan fakat bir türlü verim alınamayan sol beke kaliteli oyuncu alınması gerekiyor. Gerek Rıdvan gerekse Jurasek Beşiktaş’ta sol bek oynayacak seviyede değiller. Ah Masuaku ah seni mumla arar olduk. Beşiktaş yönetiminin bu sezon yapmış olduğu en büyük hata Masuaku’yu kaybetmek olmuştur. Yerine gelen oyuncular yarısı bile etmiyor. Devre arası yaklaşıyor. Beşiktaş nokta atışı yaparak önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden kurması gerekiyor.