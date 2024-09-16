Yine skuter yine ölüm. Alınan önlemler yetersiz

Ölümle skuter kazası Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle istikametine seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli skuter sürücüsüne çarptı. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olay, skuter kullanımının güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu kazaların temel nedenlerinin trafik kurallarına yeterince uyulmaması, altyapı yetersizliği ve skuter sürücülerinin korunması için gerekli düzenlemelerin eksik olması olduğunu belirtiyor.

Şehirlerin skuter kullanıcılarına yönelik altyapılarının yetersiz olması, kazaların başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle kaldırım ve bisiklet yollarının sınırlı olması, skuter kullanıcılarını trafiğin yoğun olduğu ana yollarda araçlarla yan yana getirebiliyor. Bu durum da hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Trafik güvenliği uzmanları "Elektrikli skuter, hızlı ve pratik bir ulaşım aracı olabilir; ancak eğitim ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanıcılar büyük risk altında. Bu araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin güvenli sürüş eğitimlerinden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Bazı Avrupa ülkelerinde skuter kullanımı için özel yollar inşa edilirken, Türkiye’de bu tür bir düzenleme henüz tam anlamıyla yapılmadı. skuter kullanıcılarının hız sınırlarına uyması, koruyucu ekipman kullanması ve trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerin de altyapıyı güçlendirmesi ve denetimleri artırması önem taşıyor. Aksi takdirde skuter kazaları artarak devam edebilir.