Yine skuter yine ölüm. Alınan önlemler yetersiz

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yine skuter yine ölüm. Alınan önlemler yetersiz

Son yıllarda elektrikli skuter kullanımı, büyük şehirlerde alternatif ulaşım araçlarından biri haline geldi. Özellikle gençler arasında popüler olan bu araçlar kazaları beraberinde getiriyor. Onlarca kişinin ölümüne neden olan kazalara Ankara'da bir yenisi eklendi.

Ölümle skuter kazası Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Yenimahalle istikametine seyreden otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli skuter sürücüsüne çarptı. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olay, skuter kullanımının güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu kazaların temel nedenlerinin trafik kurallarına yeterince uyulmaması, altyapı yetersizliği ve skuter sürücülerinin korunması için gerekli düzenlemelerin eksik olması olduğunu belirtiyor.

aw288294-01-1.jpg

Şehirlerin skuter kullanıcılarına yönelik altyapılarının yetersiz olması, kazaların başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle kaldırım ve bisiklet yollarının sınırlı olması, skuter kullanıcılarını trafiğin yoğun olduğu ana yollarda araçlarla yan yana getirebiliyor. Bu durum da hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Trafik güvenliği uzmanları "Elektrikli skuter, hızlı ve pratik bir ulaşım aracı olabilir; ancak eğitim ve altyapı eksikliği nedeniyle kullanıcılar büyük risk altında. Bu araçların trafiğe uygun hale getirilmesi ve sürücülerin güvenli sürüş eğitimlerinden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

aw288294-02.jpg

Bazı Avrupa ülkelerinde skuter kullanımı için özel yollar inşa edilirken, Türkiye’de bu tür bir düzenleme henüz tam anlamıyla yapılmadı. skuter kullanıcılarının hız sınırlarına uyması, koruyucu ekipman kullanması ve trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerin de altyapıyı güçlendirmesi ve denetimleri artırması önem taşıyor. Aksi takdirde skuter kazaları artarak devam edebilir.

Son Haberler
Samsun’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Samsun’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Narin cinayetinden etkilendi mahkemeye başvurdu. İtirafçıyla aynı adı taşımak istemiyorum
Narin cinayetinden etkilendi mahkemeye başvurdu. İtirafçıyla aynı adı taşımak istemiyorum
iOS 18 güncellemesinin Türkiye saati açıklandı
iOS 18 güncellemesinin Türkiye saati açıklandı
TFF'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama
TFF'den Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası flaş açıklama
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı
Anayasa Mahkemesi’nden milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar. Hak ihlali sayıldı