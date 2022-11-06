En popüler erkek oyuncular belli oldu. Yine sürpriz bir isim birinci seçildi

Sosyal medya ve popüler araştırma şirketlerinin yaptığı araştırma sonucunda 26 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasındaki en popüler erkek oyuncular belli oldu.İşte sosyal medyada en çok konuşulan popüler erkek oyuncular...
10) Barış Arduç - Alparslan Büyük Selçuklu.
9) Mert Ramazan Demir - Yalı Çapkını.
8) Recep Usta - Kardeşlerim.
7) Haktan Zavlak - Tozluyaka.
6) Caner Topçu - Duy Beni.
5) Bilal Yiğit Koçak - Kardeşlerim.
4) Alp Navruz - Yürek Çıkmazı.
3) Halil İbrahim Ceyhan.
) Onur Seyit Yaran - Kardeşlerim.
1) Akın Akınözü - Tuzak.