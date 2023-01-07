Yine tarikat yine çocuğa cinsel istismar. Kendini 'mehdi' ilan eden sapığa iyi hal indirimi uygulandı

Zonguldak Halkın Sesi'nden Mustafa Özdemir'in haberine göre, 6 yaşındaki kız çocuğu Hatice Kübra G.’nin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda cinsel istismara maruz bırakılmasının ardından benzer bir skandalın da Zonguldak’ta yaşandığı açığa çıktı.



Aynı kaderi ve aynı ismi taşıyan Hatice Kübra Y. adlı çocuk “Çocuk İzleme Merkezi Adli Görüşme Odası”nda 14 Eylül 2019 tarihinde yaşadıklarını anlattı. H.K.Y., verdiği ifadede Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri olduğu ileri sürülen 49 yaşındaki İsmail Arslan’ın cinsel istismarına uğradığını anlattı.



AİLESİ İNANMADI

İfadede yer alan bilgilere göre, olay, Çaycuma’ya bağlı Saltukova Beldesi Hacılar Düzköy Mahallesi’nde yaşandı.



Cinsel istismara uğradığını belirten H.K.Y., annesi L.Y., babası Y.Y. ve 2 kız kardeşiyle birlikte tarikat tarafından İstanbul’dan Zonguldak’a gönderildi. 1 buçuk yıl buradaki tarikat evinde kalan H.K.Y., 10 yaşındayken İsmail Arslan tarafından birden çok kez istismara uğradı. İlk istismar 2014 yılında gerçekleşirken H.K.Y. ailesine yaşadıklarını anlattı ama aile Arslan’ı "mehdi olarak gördüğü için" kendisine inanmadı.



“SADECE GÜLÜMSÜYORDU”

İstanbul’daki tarikat liderinin ölmesi üzerine tarikatın merkezinin Zonguldak’a taşındığını, ardından da İsmail Arslan’ın kendisini ‘mehdi’ ilan ettiğini kaydeden H.K.Y., ifadesinde şunları dile getirdi: “İlk olay birinci katın banyosunda oldu. Annem ve babam hasat zamanı olduğu için yanlış hatırlamıyorsam Kırıkkale’ye gitmişlerdi. Evde iki ablam vardı. Onlarda melemen, salça işinde çalışıyorlardı. Beni başlarından attıkları için tek başınaydım. Salonda oturuyordum. İsmail Arslan yanıma geldi ve beni banyoya götürdü, kapıyı kapatarak kilitledi. Bana bir şey demedi, sadece gülümsüyordu. Sonra bana ‘söyleme’ dedi. Bu olay o zaman ne olduğunu bilmiyordum, erkeklerin penisini dahi bilmiyordum. Bu olay 30 dakika kadar sürdü. ‘Giyin’ dedi giyindim. Banyodan önce o çıktı, sağa sola baktı, sonra ben çıktım.”



“MEHDİ DEMİŞLERDİ”

H.K.Y., şöyle devam etti: “İsmail Arslan’ın bu şekilde dokunmaları 3 hafta, 1 ay kadar sürdü. Beni bazen kendisi, bazen biriyle haber yollayarak çağırıyordu. Beni çağırma sebebini biliyordum, neden bilmiyorum sustum. O zamanlar İsmail Arslan’ın mehdi olduğu söylenmişti. Birilerine söylersem çok kötü şeyler olacağını düşünüyordum. Olayı küçük ablam N.Y.’ye 13-14 Temmuz 2019 tarihinde anlattım. Ablam halen Zonguldak'ta. 7 senedir orada kalıyor. Ancak ablam bana inanmadı. Bu dokunmalar hep bu şekilde oldu. Anneme ilkinde anlattım, annem geçiştirdi. İkinci olduğunda da anlattım, annem yine geçiştirdi. Olmamıştır bakışı vardı annemde. Ben yedinci sınıftayken tekrar konuyu açtım, konuştuk, tartıştık. Anneme, ‘Bir şey yapmadın’ dedim.”



İSTİSMARCI: “BU BİR SINAV”

H.K.Y.’nin ifadesi şöyle son buldu: “Üçüncü sınıfın yaz tatilinde ilk dokunma, dördüncü sınıfın birinci döneminde tam emin olmamakla bu dokunmalar devam etti. Dördüncü sınıf bitti, Kayseri’ye taşındık. 3 yıl boyunca Zonguldak’a gitmedik. 2019 yazında Zonguldak’a ailem ile gittik, bir hafta kaldık. Buradayken ablam N.Y. ve İsmail Arslan ile konuştuk. İsmail Arslan’a bana yaptıklarını sordum. İsmail Arslan, bunun bir sınav olduğunu, küçük bir şey olduğunu söyledi ama reddetmedi. Buna da ablam N. Y. şahittir. Ablam N. Y.’yi alıp Kayseri’ye döndük. Biz Kayseri’deyken İsmail Arslan N. Y. ablamı telefonla aradı ve olayı inkâr ettiğini, benim kafamda kurguladığımı söylemiş. Ayrıca ilk dokunma döneminde İsmail Arslan’ın kardeşi olan Şaban Arslan bana sarılmaya çalıştı, ancak ben müsaade etmedim. Başka bir şey olmadı. Büyük ablam N. Y. bana İsmail Arslan’ın 19 yaşındayken ona da cinsel istismarda bulunduğunu söylemişti. Bu olay nedeniyle İsmail Arslan’dan şikâyetçiyim.”



İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Yaşananların ardından yargılama, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Dosyanın karar duruşması, 29 Kasım 2022 tarihinde görüldü. Mahkeme, Arslan’a 13 yıl 9 ay hapis kararı verdi. Ancak ceza "iyi hal indirimiyle" 11 yıl 5 ay 15 güne indirildi. Üstelik İsmail Arslan için tutuklama kararı da verilmedi. Arslan’ın karara itiraz ederek, dosyayı İstinaf’a taşıdığı belirtildi. Şabaniyye Kolu’nun lideri hakkında "Tekke ve Zaviyeler Kanununa Muhalefet"ten soruşturma açılmasının istendiği de öğrenildi.



TARİKAT EVİNDE KÖLE DÜZENİ

Hacılar Düzköy Mahallesi’nde bulunan tarikatın merkezi, tel örgülü duvarlarla çevrili. Tarikata üye aileler ve çocukları, bu evin bahçesindeki seralarda yetiştirdikleri ürünleri, köylü pazarında satarak geçimlerini sağlıyor. İddiaya göre, merkezi İstanbul’da bulunan Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri ölünce liderlik, Zonguldak’ta yaşayan İsmail Arslan’a geçiyor.



Halkın Sesi'ne konuşan ismini vermek istemeyen köylü, şunları anlattı: “Dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan İsmail Arslan, tarikat evinden hiç çıkmıyor. Babası, kardeşleri ve müritleriyle birlikte yaşıyorlar. Seralarda üretilen sebze ve meyveleri pazarda satıp geçimlerini sağlıyorlar ancak Türkiye’nin dört bir yanından otobüslerle insanlar köyümüze geliyor. Tarikat liderinin çiftliğin ortasında bir kıl çadır bulunuyor. İbadetlerini burada yapıyorlar. Tarikat lideri İsmail Arslan müritlerine, ‘Biz namazlarımızı kıldık. Namaz bize farz değil’ diye namaz kılmıyor. İsmail Arslan köyde kimseyle görüşmez. İçeride ne yaşanıyor kimse bilmez.”

