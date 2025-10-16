Süper Lig'de tribünlerin doluluk oranı her geçen yıl ciddi şekilde azalıyor.

Çoğu maçta pandemi dönemini anımsatan taraftar eksikliği seyir zevkini de takımların performanslarını da olumsuz yönde etkilerken birçok kulüp bilet fiyatlarında indirimlerde bulunmaya başladı.

GAZİANTEP 21 TL, EYÜPSPOR ÜCRETSİZ YAPTI

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor maçının biletlerini 21 TL'den satışa sunarken Eyüpspor ise Kasımpaşa ile oynayacakları maçta üst üste ikinci kez taraftarların ücretsiz şekilde tribünlerde yerini alabileceğini duyurdu. Eyüpspor iç sahada son oynadığı Göztepe maçında da biletleri ücretsiz yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Pazartesi saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının biletleri, bugün saat 18.00’de satışa sunulacaktır.

Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir.

Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Kasımpaşa taraftarlarına sunulacaktır. Kasımpaşa taraftarları da Pasolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir.

İkas Eyüpspor’un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyumda tek yürek olmaya çağırıyoruz!

Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!"